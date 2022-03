EIB schválila naliehavú finančnú pomoc Ukrajine vo výške 668 miliónov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Brusel/Luxemburg 4. marca (TASR) - Predstavenstvo Európskej investičnej banky (EIB) na piatkovom mimoriadnom zasadnutí zvolanom s cieľom prediskutovať naliehavú podporu Ukrajine schválilo okamžitú finančnú podporu Ukrajine vo výške 668 miliónov eur.Predstavenstvo EIB v správe pre médiá uviedlo, že vyjadrilo zdesenie nad nezákonnou a neoprávnenou ruskou agresiou Ruska proti Ukrajine a jednomyseľne tento brutálny počin odsúdilo.Počiatočný balík finančnej podpory pre vojnou zničenú krajinu ťaží zo záruky EÚ v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších pôžičiek a dopĺňa ďalšie iniciatívy v prospech Ukrajiny ohlásené inštitúciami EÚ.Podľa EIB vyčlenená suma pomôže ukrajinským orgánom uspokojiť najnaliehavejšie finančné potreby vrátane nákupu potravín, zdravotníckeho materiálu a pohonných látok pre svojich občanov.Finančná podpora bude Kyjevu k dispozícii v priebehu niekoľkých dní.uviedol predseda EIB Werner Hoyer vo vyhlásení pre médiá.Správna rada investičnej banky EÚ súhlasila s tým, že EIB by mala pokračovať v ďalších iniciatívach v rámci núdzového balíka solidarity pre Ukrajinu.Išlo by napríklad o financovanie potrieb kritickej infraštruktúry na Ukrajine v oblasti dopravy, energetiky, rozvoja miest a digitálnych investícií. Tieto peniaze môžu byť k dispozícii veľmi rýchlo, len čo budú ukrajinské orgány schopné podpísať dodatky k existujúcim zmluvám.Nové iniciatívy by zahŕňali aj finančnú pomoc pri obnove čohokoľvek, čo ruská armáda zničí, financovaním novej ekonomicky kritickej a sociálnej infraštruktúry hneď potom, ako bude po vojne znovu nastolená slobodná a nezávislá Ukrajina. Na tento účel EIB využije svoje skúsenosti s ukrajinským programom včasnej obnovy, ktorý po ruskej agresii v roku 2014 podporil rekonštrukciu 238 projektov mestskej a sociálnej infraštruktúry, ako sú školy a škôlky, nemocnice a sociálne byty.Okrem toho experti EIB v súčasnosti posudzujú aj potreby členských krajín EÚ susediacich s Ukrajinou, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny alebo sú vojnou zasiahnuté iným spôsobom.Financovanie by mohlo mať formu rýchleho prehodnotenia existujúcich, dosiaľ nevyplatených pôžičiek regiónom a obciam, alebo schválenia nových operácií súvisiacich s utečencami, ktoré by EIB mohla financovať až do výšky 100 %, namiesto zvyčajných maximálnych 50 %.