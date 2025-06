EIB strojnásobila svoj program na podporu obranného priemyslu EÚ

Brusel 11. júna (TASR) - Európska investičná banka (EIB), finančná inštitúcia Európskej únie, strojnásobila svoj program na podporu financovania európskeho obranného priemyslu na tri miliardy eur. Podľa tlačovej agentúry Reuters EIB podpísala dohodu s nemeckou Deutsche Bank, cez ktorú peniaze presmeruje na účty firiem aktívnych v oblasti obrany v krajinách EÚ, informuje spravodajca TASR.



EIB v stredu oznámila, že poskytne pôžičku 500 miliónov eur Deutsche Bank, ktorá potom prerozdelí peniaze malým a stredným podnikom z EÚ v dodávateľských reťazcoch pre rezorty bezpečnosti a obrany. Je to prvýkrát, čo EIB poskytla financovanie na obranné účely. Podľa Reuters sa očakáva, že EIB v najbližších týždňoch oznámi podobnú dohodu aj s francúzskou finančnou skupinou BPCE a ďalšími bankami z EÚ.



Finančná inštitúcia, ktorej členmi je všetkých 27 krajín Európskej únie, nemôže investovať priamo do nákupu zbraní, ale v minulom roku začala investovať do obrany v rámci úsilia EÚ posilniť svoj obranný priemysel a jeho výrobné kapacity. Predsedníčka EIB Nadia Calviňová tento plán potvrdila na stredajšom podujatí v Bruseli, keď uviedla, že posilnenie bezpečnosti a obrany Európy je teraz „hlavným“ poslaním banky, ktorá chce pomôcť riešiť „naliehavé investičné potreby“ v obrannom sektore.



EIB vo vyhlásení pre médiá zdôraznila, že strojnásobenie schémy financovania EIB, ktoré bolo pôvodne schválené vlani v decembri, odráža silný záujem komerčných bánk v Európe zapojiť sa do spoločného obranného úsilia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)