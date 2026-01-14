< sekcia Ekonomika
EIF podpísal s UniCredit dohodu o podpore firiem
Európsky investičný fond (EIF) podpísal s UniCredit transakciu so zárukou vo výške 445 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Európsky investičný fond (EIF) podpísal s UniCredit transakciu so zárukou vo výške 445 miliónov eur. To umožní podporu rastu malých a stredných podnikov v strednej a východnej Európe sumou až 890 miliónov eur, informovala v stredu hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zuzana Ďuďáková.
Nová záruka zvyšuje a rozširuje rámec neobmedzenej zastrešujúcej záruky zavedený v roku 2023. Vďaka predĺženej dostupnosti do konca roka 2027 by mal tento nástroj umožniť dodatočné financovanie pre malé a stredné podniky v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku.
Zvýšené prostriedky v rámci tohto nástroja budú zamerané predovšetkým na projekty orientované na udržateľnosť a inovácie. Malým a stredným podnikom bude naďalej ponúkať lepšie podmienky financovania vrátane konkurencieschopnejších cien, dlhších splatností a nižších požiadaviek na zabezpečenie.
Nová záruka zvyšuje a rozširuje rámec neobmedzenej zastrešujúcej záruky zavedený v roku 2023. Vďaka predĺženej dostupnosti do konca roka 2027 by mal tento nástroj umožniť dodatočné financovanie pre malé a stredné podniky v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku.
Zvýšené prostriedky v rámci tohto nástroja budú zamerané predovšetkým na projekty orientované na udržateľnosť a inovácie. Malým a stredným podnikom bude naďalej ponúkať lepšie podmienky financovania vrátane konkurencieschopnejších cien, dlhších splatností a nižších požiadaviek na zabezpečenie.