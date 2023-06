Európsky investičný fond pomôže firmám v Česku a na Slovensku

Brusel 21. júna (TASR) - Európsky investičný fond (EIF) podpísal v stredu dve záruky s Komerčnou bankou (KB), ktoré umožnia českým a slovenským malým a stredným podnikom a podnikom so strednou kapitalizáciou prístup k financovaniu v objeme až 280 miliónov eur.



Európska komisia v správe pre médiá spresnila, že táto operácia uľahčí poskytovanie úverov za výhodných podmienok na podporu investícií do inovácií a digitalizácie, udržateľnosti, sociálneho podnikania, zručností a vzdelávania, ako aj do sektora kultúry a kreatívneho umenia, čím sa podporia uvedené podnikateľské sektory v oboch krajinách.



EIF, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (skupina EIB), poskytuje KB portfóliovú záruku vďaka podpore programu InvestEU, ktorého cieľom je v období rokov 2021 - 2027 zmobilizovať viac ako 372 miliárd eur v podobe dodatočných investícií pre politické priority EÚ.



Podľa odhadov eurokomisie túto operáciu využije približne 6500 spoločností v Česku a na Slovensku.



"InvestEU zohráva kľúčovú úlohu pri podpore mikropodnikov a malých a stredných podnikov v celej Európe. Ich prístup k financovaniu je životne dôležitý na to, aby mohli významne ovplyvniť oblasti, ako sú digitalizácia, udržateľnosť, vzdelávanie a kultúrny sektor," uviedol eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. Vyjadril nádej že okolo 6500 podnikov v Česku a na Slovensku vďaka tejto podpore prispeje k urýchleniu pokroku smerom k inovatívnejšiemu, udržateľnejšiemu, zelenšiemu a odolnejšiemu hospodárstvu.



Podľa slov výkonnej riaditeľky EIF Marjut Falkstedtovej je táto operácia skvelým príkladom toho, ako môže EIF v tomto náročnom období využiť zdroje EÚ na pomoc malým podnikom a mikropodnikom, ktoré sú základom európskeho a národného hospodárstva.



Program InvestEU sa snaží posilňovať hospodársku odolnosť a podporovať inovácie a tvorbu pracovných miest v Európe. Cieľom iniciatívy je podporiť v období rokov 2021 až 2027 investície v objeme viac ako 372 miliárd eur s využitím rozpočtovej záruky EÚ. Podporené projekty sú v súlade s politickými prioritami EÚ vrátane konkurencieschopnosti a Európskej zelenej dohody.



