EIOPA: Poisťovne musia prijať opatrenia, aby mohli poskytovať služby

Frankfurt nad Mohanom 18. marca (TASR) - Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v stredu varoval, že pandémia nového koronavírusu bude mať veľký dosah na globálnu ekonomiku vrátane finančných služieb. Poisťovne zrejme budú v blízkej budúcnosti čeliť ťažkej situácii z dôvodu zhoršenia podmienok na trhu a problémov so zachovaním operácií pri prijímaní opatrení na ochranu zamestnancov a zákazníkov.



EIOPA komunikuje a spolupracuje s ďalšími Európskymi orgánmi dohľadu (ESAs) a s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) a veľmi pozorne monitoruje situáciu okolo šírenia nového koronavírusu.



Podľa EIOPA je mimoriadne dôležité, aby poisťovne dokázali naďalej poskytovať služby svojim klientom. Preto by mali prijať všetky nutné opatrenia na zabezpečenie pokračovania svojich operácií. Národné dohľady by mali v reakcii na epidémiu poskytnúť uvoľnenie požiadaviek.



EIOPA tiež o dva mesiace predĺži konečný termín (do 1. júna 2020) hodnotenia plnenia smernice Solvency II, týkajúcej sa kapitálových požiadaviek.