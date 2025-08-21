< sekcia Ekonomika
EK a Šefčovič spresnili detaily dohody o nových clách medzi EÚ a USA
Komisia v správe pre médiá spresnila, že 15-percentné colné zaťaženie sa týka aj strategických odvetví ako sú automobily, liečivá, polovodiče a drevo.
Autor TASR
Brusel 21. augusta (TASR) - Vo štvrtok predložené spoločné vyhlásenie, ktoré detailne stanovuje nové colné vzťahy medzi USA a Európskou úniou (EÚ) s celkovou sadzbou 15 percent pre prevažnú väčšinu vývozu, ocenila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová aj eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.
Komisia v správe pre médiá spresnila, že 15-percentné colné zaťaženie sa týka aj strategických odvetví ako sú automobily, liečivá, polovodiče a drevo. Avšak odvetvia, ktoré už podliehajú clám podľa doložky najvyšších výhod vo výške 15 % alebo viac, nebudú podliehať dodatočným clám.
„EÚ sa vždy bude snažiť o dosiahnutie najlepších výsledkov pre svojich občanov a podniky. Dosiahli sme dobré výsledky pre naše členské štáty a priemysel, obnovili sme jasnosť a súdržnosť transatlantického obchodu. Toto nie je koniec procesu. Spolupracujeme s USA s cieľom dohodnúť sa na ďalšom znížení ciel, identifikovať ďalšie oblasti spolupráce a vytvoriť väčší potenciál hospodárskeho rastu,“ vysvetlila Von der Leyenová. Dodala, že Únia naďalej diverzifikuje svoje medzinárodné obchodné partnerstvá.
Šefčovič pred novinármi v Bruseli pripomenul, že Brusel presadil významné výnimky, či už pre lietadlá, generické liečivá, chemické prekurzory a podobne, pričom EÚ a USA budú skúmať možnosť rozšíriť tieto výnimky pre ďalšie odvetvia.
Medzi kľúčové záväzky oboch strán patrí všeobecné uplatňovanie maximálneho 15-percentného colného stropu na výrobky z EÚ, na ktoré sa vzťahujú recipročné clá, pričom platí záväzok USA, že vývoz liekov, polovodičov a dreva z EÚ bude zahrnutý do tohto colného stropu. Platí tiež záväzok uplatňovať 15-percentné clá na autá a automobilové súčiastky od prvého dňa mesiaca, v ktorom EÚ spustí postupy na implementáciu zníženia ciel stanovených dohodou.
Výnimky z 15-percentného colného stropu (USA uplatnia clá podľa doložky najvyšších výhod, čiže nulové alebo blízke nule) boli dohodnuté na nasledujúce výrobky z EÚ - nedostupné prírodné zdroje (vrátane korku), lietadlá a ich súčiastky, generické liečivá a ich zložky a chemické prekurzory.
Obe strany sa dohodli pracovať na spoločných riešeniach na ochranu svojich ekonomík pred nadmernou kapacitou dodávok v oceliarskom a hlinikárskom sektore a na vytváraní bezpečných dodávateľských reťazcov, a to aj prostredníctvom riešení colných kvót.
Brusel aj Washington presadzujú vzájomný záväzok znížiť necolné bariéry, aj prostredníctvom spolupráce v oblasti noriem a zefektívnenia sanitárnych a fytosanitárnych certifikátov a uľahčením vzájomného uznávania posudzovaní zhody v ďalších priemyselných sektoroch.
Dohoda sa týka aj spolupráce v oblasti digitálneho obchodu a moratóriách na clá v elektronickom obchode a posilnenej spolupráce v oblasti hospodárskej bezpečnosti (preverovanie investícií, kontrola vývozu, boj proti netrhovým politikám a praktikám).
EÚ chce zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a odolnosť v oblasti kritických surovín, čomu pomôžu transatlantické nákupy LNG, ropy, dodávok pre jadrový priemysel (nákupy za 700 miliárd eur počas troch rokov), ale aj polovodičov (nákupy za 40 miliárd eur).
Únia zároveň zvýši obstarávanie vojenského a obranného vybavenia z USA, čo zvýši interoperabilitu v rámci NATO.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
