Brexit bude stáť EÚ približne 0,5 % HDP

Brusel 11. februára (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) bude stáť blok približne 0,5 % jeho ekonomickej produkcie v nasledujúcich 24 mesiacoch. Ale pre Spojené kráľovstvo bude brexit viac ako štyrikrát bolestivejší. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia.



Británia vystúpila z EÚ na konci januára minulého roka. No v rámci tzv. prechodného obdobia si udržala úplný prístup na jednotný európsky trh až do konca roka 2020. Až 1. januára 2021 začala platiť nová obchodná dohoda.



„V prípade EÚ sa odhaduje, že odchod Spojeného kráľovstva z bloku podľa podmienok dohody o voľnom obchode v priemere vyprodukuje do konca roku 2022 stratu približne 0,5 % jej hrubého domáceho produktu (HDP) a v prípade Británie to bude 2,5 % HDP,“ uviedla Komisia v rámci svojej zimnej prognózy.



Obchodná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa týka tovaru, služieb, investícií, hospodárskej súťaže, subvencií, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybného hospodárstva, ochrany údajov a koordinácie sociálneho zabezpečenia.



V obchode s tovarom dohoda stanovuje nulové clá a nulové kvóty na všetok tovar, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, čo sú priaznivejšie podmienky pre obchod ako štandardné podmienky podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



V porovnaní s jesenným odhadom, keď EÚ vychádzala z obchodných podmienok WTO, keďže hrozilo, že Londýn a Brusel nedosiahnu dohodu o voľnom obchode, sa znížil negatívny vplyv brexitu v prípade EÚ v priemere o zhruba tretinu a pre Spojené kráľovstvo asi o štvrtinu, poznamenala Komisia.



Komisia však pripomenula, že aj keď pri tovare neexistujú žiadne clá ani kvóty, existujú značné necolné prekážky pri obchode s tovarom aj so službami.



„Stručne povedané, hoci dohoda o voľnom obchode zlepšuje situáciu v porovnaní s výsledkom bez obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, nemôže sa priblížiť k výhodám obchodných vzťahov počas členstva v EÚ,“ dodala Komisia.