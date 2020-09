Komisia EÚ chce jednotnosť pre elektronické platby v reálnom čase

Brusel 20. septembra (TASR) - Elektronické platby majú byť v rámci Európskej únie jednotné, rýchlejšie a bezpečnejšie. Už koncom roka 2021 majú byť prevody v reálnom čase normou. Toto je cieľom novej stratégie pre platby v maloobchode, ktorú chce Európska komisia (EK) schváliť v stredu 23. septembra. O stratégii informuje agentúra DPA, ktorá má k dispozícii jej návrh.



Dôvodom je razantný vývoj rôznych elektronických platobných riešení, či už sú to bankové a kreditné karty, mobilné aplikácie alebo takzvané inteligentné hodinky (smartwatch). Všetky tieto riešenia získali dodatočný impulz v súvislosti so súčasnou koronakrízou. EK kritizuje stále rozdrobený európsky trh. S výnimkou kreditných kariet globálnych spoločností a riešení od veľkých technologických koncernov neexistuje digitálne platobné riešenie, ktoré by bolo možné používať v kamenných aj internetových obchodoch v celej Európe. Cieľom komisie je vytvoriť vlastné konkurencieschopné paneurópske riešenia.



Ústredným bodom pre EK je dostupnosť prevodov v reálnom čase, tzv. instant payments, pri ktorých sa peniaze v priebehu niekoľkých sekúnd prevedú priamo na účet príjemcu. "Komisia sa zameriava na úplné uskutočnenie instant payments v EÚ do konca roka 2021," cituje DPA z návrhu stratégie. Predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa sú jednotné pravidlá, jednotné technické štandardy a príslušná infraštruktúra.



V úsilí presvedčiť spotrebiteľov požaduje EK podobne výhodné pravidlá, ktoré platia pre ostatné platobné metódy, napríklad prostredníctvom kariet. Konkrétne ide o možnosť vrátenia peňazí, keďže pri okamžitom prevode na rozdiel od bežného bankového prevodu nemá spotrebiteľ v prípade chyby možnosť platbu zastaviť. EK uvádza, že vtedy môžu vzniknúť dodatočné náklady a chce obmedziť výšku prípadných poplatkov.



EK zároveň otvorene uviedla, že hotovosť ešte dlho zostane zachovaná a rovnako aj povinnosť obchodníkov prijímať bankovky a mince. V rámci eurozóny sa až 78 % platieb stále vykonáva v hotovosti. Nemecko spolu s Rakúskom, Slovenskom a Slovinskom na rozdiel od Estónska či Holandska patria ku krajinám, ktoré výrazne uprednostňujú hotovosť.