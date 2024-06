EK chce o jeden rok odložiť implementáciu niektorých regulácií bánk

Frankfurt nad Mohanom/Brusel 18. júna (TASR) - Európska komisia (EK) chce o 1 rok odložiť zavedenie dôležitých častí sprísnenia bankových pravidiel v Európskej únii (EÚ). Dôvodom je oneskorenie v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Myslím, že už teraz je jasné, že v Spojených štátoch sa oneskorí implementácia bazilejských dohôd do praxe," uviedla v utorok na spoločnej konferencii EK a Európskej centrálnej banky (ECB) komisárka EÚ pre finančné trhy Mairead McGuinnessová.



"Uplatňovanie bazilejských štandardov v USA sa teraz s najväčšou pravdepodobnosťou začne najskôr 1. januára 2026. Preto sme sa v rámci kompetencií EK rozhodli posunúť dátum začiatku uplatňovania pravidiel o trhových rizikách v EÚ o jeden rok na 1. január 2026," uviedla McGuinnessová.



Tento 1-ročný odklad podľa McGuinnessovej zabezpečí, že veľké európske banky budú mať na globálnej úrovni rovnaké podmienky ako ich konkurenti.



Väčšina pravidiel však bude v EÚ zavedená v roku 2025. Medzinárodný regulačný rámec pre banky Bazilej III bol zavedený na medzinárodnej úrovni po finančnej kríze z rokov 2008/2009. Jeho cieľom je zníženie rizík v globálnom finančnom systéme. Banky budú napríklad môcť pri výpočte rizík používať vlastné modely len v obmedzenej miere a úvery spoločnostiam bez ratingu budú musieť zabezpečiť väčším objemom vlastného kapitálu.



Odklad implementácie sprísnenej regulácie v EÚ o jeden rok by sa "nemal chápať ako podnet na odchýlenie sa od tejto medzinárodnej dohody", zdôraznila McGuinnessová. "V EÚ sa držíme termínu 1. január 2025, keď väčšina bazilejských štandardov vstúpi do platnosti." Podľa súčasného harmonogramu potrvá roky, kým pravidlá v Európe nadobudnú plnú účinnosť. Finančné inštitúty ich majú zavádzať postupne až do roku 2032.