EK chce pre elektrárne zastropovať ceny elektriny na 180 eur/MWh

Brusel 13. septembra (TASR) - Európska komisia plánuje zaviesť pre elektrárne mimo plynových strop na ceny elektrickej energie na 180 eur za megawatthodinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila predbežný návrh opatrení.



Plán Európskej komisie sa tak dotkne veterných, solárnych, jadrových či hnedouhoľných elektrární. Okrem nich sa bude týkať aj elektrární na biomasu a niektorých vodných elektrární, uvádza sa v návrhu. Jeho detaily by EK mala zverejniť v stredu 14. septembra.



Predbežný návrh Európskej komisie okrem toho počíta s financiami aj od producentov fosílnych palív. Tým by sa malo odobrať 33 % z ich nadbytočných zdaniteľných ziskov za fiškálny rok 2022. Získané financie by sa následne mali použiť na pomoc spotrebiteľom a firmám, ktoré čelia rastúcim cenám energií.