Rámec dočasnej štátnej pomoci počas pandémie by sa mohol predĺžiť

Brusel 30. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok poslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh týkajúci sa predĺženia dočasného právneho rámca štátnej pomoci, zavedeného pre pandémiu nového koronavírusu, až do 30. júna 2022.



Komisia chce zároveň spolu s členmi EÚ stanoviť cestu k postupnému ukončovaniu krízovej podpory vzhľadom na prebiehajúce oživenie európskeho hospodárstva.



V tejto súvislosti nový návrh EK upravuje aj rozsah dočasného právneho rámca tým, že na obmedzený čas umožní opatrenia na podporu investícií a solventnosti orientované na budúcnosť.



Exekutíva EÚ prijala dočasný rámec 19. marca 2020 a do konca septembra tohto roku prijala viac ako 650 rozhodnutí vo všetkých členských štátoch s cieľom umožniť poskytnutie potrebnej a primeranej podpory. Tú možno vyčísliť na vyše tri bilióny eur v prospech spoločností a firiem postihnutých koronakrízou.



Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že možno hovoriť o "svetle na konci tunela", keď sa európska ekonomika "silne odráža späť". To je podľa nej možné aj vďaka pokroku pri očkovaní a opätovnom otváraní sociálneho a ekonomického života európskych krajín.



Upozornila však na rozdiely medzi členskými štátmi a potrebu vyhnúť sa možným otrasom pri odnímaní povolenej štátnej pomoci. "Preto navrhujeme postupné rušenie opatrení na podporu dopadov krízy, aby sa členské štáty a priemysel mohli prispôsobiť a zatlačiť na súkromné investície vo fáze obnovy," uviedla Vestagerová v správe pre médiá. Dodala, že o ďalšom postupe EK rozhodne s prihliadnutím na názory všetkých členských štátov a na potrebu zachovať účinnú hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.



Podľa letnej ekonomickej prognózy EK na rok 2021 sa očakáva, že HDP v tomto roku vzrastie o 4,8 % a v roku 2022 o 4,5 % v EÚ aj v eurozóne. Na tomto základe eurokomisia navrhla obmedzené predĺženie súčasných protikrízových opatrení podľa dočasného právneho rámca do 30. júna 2022, ako aj niekoľko cielených úprav.



Vzhľadom na oživenie hospodárstva by navrhované obmedzené predĺženie dočasného rámca zabezpečilo, že podniky aj naďalej postihnuté koronakrízou nebudú odstavené od potrebnej štátnej podpory rýchlo, ale umožniť sa má koordinované postupné ukončovanie podpory.



Komisia navrhla rozšíriť rozsah dočasného právneho rámca na podporu a urýchlenie prebiehajúceho hospodárskeho oživenia. Chce umožniť členským štátom, aby na obmedzené obdobie po 30. júni 2022 mohli prijímať opatrenia investičnej podpory s cieľom riešiť investičnú medzeru po kríze, a tiež opatrenia na podporu solventnosti s cieľom využiť súkromné finančné prostriedky a investície do podnikov, najmä malých a stredných podnikov a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou.



Tieto opatrenia by spoločnostiam poskytli prístup ku kapitálovému financovaniu prostredníctvom súkromných sprostredkovateľov, čo je pre nich často ťažké získať jednotlivo.



Členské štáty majú teraz možnosť vyjadriť sa k návrhom EK a predkladať svoje odporúčania a pripomienky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)