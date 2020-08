EK chce vyriešiť spor s USA o štátnej podpore pre výrobcov lietadiel

Brusel/Washington 13. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) opatrne privítala rozhodnutie USA nezvýšiť clá v spore týkajúcom sa nedovolenej štátnej podpory pre výrobcov lietadiel. Dodala, že chce rokovať o riešení, ktoré by ukončilo 16 rokov trvajúci spor.



"Komisia oceňuje rozhodnutie USA nezhoršovať pretrvávajúci spor týkajúci sa lietadiel tým, že by zvýšili clá na európske produkty," uviedol hovorca EK. Dodal, že pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla letecký sektor, čo ešte zvýšilo urgentnosť vyriešenia sporu.



Airbus však vyjadril "hlboké sklamanie", že Washington nezrušil clá napriek nedávnym európskym opatreniam, ktoré plne vyhoveli rozhodnutiu Svetovej obchodnej organizácie (WTO). "Airbus verí, že Európa odpovie primerane, aby ochránila svoje záujmy a záujmy európskych spoločností a odvetví vrátane Airbusu, ktorý je cieľom týchto ciel."



Americká vláda v stredu (12. 8.) uviedla, že ponecháva clá vo výške 15 % na lietadlá Airbusu a clá vo výške 25 % na ďalšie vybrané európske výrobky v hodnote 7,5 miliardy USD (6,37 miliardy eur). Washington teda nenaplnil svoju hrozbu, že clá ešte zvýši.



WTO minulý rok rozhodla, že USA môžu pre nepovolenú štátnu pomoc pre Airbus uvaliť clá až do 100 % na európske tovary v objeme 7,5 miliardy eur. Washington potom zaviedol clá vo výške 25 % na množstvo európskych tovarov, ako sú whisky, víno, syry či olivy, a clo vo výške 10 % na lietadlá Airbus, ktoré potom v marci zvýšil na 15 %. V júni potom pohrozil, že zavedie clá na ďalšie tovary v objeme 3,1 miliardy USD. Nakoniec clá nezvýšil a len mierne upravil zoznam produktov, ktorých sa clá týkajú.



Európska únia (EÚ) v júli uviedla, že prijala opatrenia, ktoré plne vyhoveli rozhodnutiu WTO, a požadovala zrušenie ciel. Washington v stredu vyhlásil, že EÚ stále neurobila dosť pre zrušenie ciel, ale signalizoval, že je ochotný diskutovať o riešení sporu.



(1 EUR = 1,1771 USD)