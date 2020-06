EK chce z rozpočtu EÚ na r. 2020 získať ďalších 11,5 miliardy eur

Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia (EK) po stredajšom zasadnutí kolégia komisárov navrhla úpravy rozpočtu EÚ na rok 2020 s cieľom sprístupniť už v tomto roku dodatočných 11,5 miliardy eur na obnovu škôd zapríčinených koronakrízou. Len čo budú finančné prostriedky k dispozícii, EK ich navrhuje poskytnúť regiónom, ktoré to najviac potrebujú, na záchranu ohrozených podnikov a na núdzovú pomoc mimo hraníc EÚ.



Eurokomisár zodpovedný za rozpočet EÚ Johannes Hahn v správe pre médiá uviedol, že na ceste k hospodárskej obnove bude nevyhnutné, aby sa čo najskôr, a teda ešte v tomto roku sprístupnili ďalšie finančné prostriedky, ktoré by pomohli európskym podnikom a občanom.



Návrh EK je technickým doplnkom veľkého plánu obnovy, ktorý exekutíva EÚ predložila minulý týždeň a ktorý sa skladá z nového nástroja na oživenie hospodárstva s názvom "EÚ novej generácie" v hodnote 750 miliárd eur.



Komisia navrhuje získať 750 miliárd eur na finančných trhoch a nasmerovať ich k hospodárskej obnove EÚ. Aby to bolo možné, eurokomisia navrhla zvýšiť dočasne strop vlastných zdrojov pre dlhodobý rozpočet (maximálna výška odvodov, ktoré môže Únia od členských štátov požadovať na pokrytie svojich finančných záväzkov), ako aj strop skutočných výdavkov. Na dosiahnutie tohto cieľa EK navrhla zmeniť a doplniť právny text, ktorý stanovuje podmienky na financovanie rozpočtu EÚ. Tieto zmeny si vyžadujú jednomyseľné rozhodnutie všetkých členských štátov EÚ.



Na preklenutie obdobia, ktoré je potrebné pre dosiahnutie ratifikácie zmeneného a doplneného právneho aktu o vlastných zdrojoch a na sprístupnenie potrebného financovania zamestnancom, podnikom a členským štátom už v roku 2020, eurokomisia navrhla úpravu súčasného dlhodobého rozpočtu na roky 2014 - 2020 s cieľom umožniť vyššie výdavky už v priebehu tohto roku. Stredajší návrh kolégia komisárov má zabezpečiť, aby dodatočných 11,5 miliardy eur pre Nástroj na podporu solventnosti (REACT-EU) a Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) boli k dispozícii už tento rok, a to čo najskôr, ako to bude možné.