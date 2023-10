EK chce zabrániť znečisteniu prírody mikroplastmi z plastových peliet

Brusel 16. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok prvýkrát navrhla opatrenia na zabránenie znečisteniu mikroplastmi spôsobeného neúmyselným uvoľňovaním plastových peliet.



Komisia upozornila, že v súčasnosti sa každoročne do životného prostredia dostáva 52.000 až 184.000 ton peliet z dôvodu nesprávneho zaobchádzania v celom dodávateľskom reťazci.



Cieľom návrhu EK je zabezpečiť, aby všetci prevádzkovatelia, ktorí manipulujú s peletami v EÚ, prijali preventívne opatrenia. Očakáva sa, že sa tým zníži uvoľňovanie mikroplastov z peliet až o 74 %, čo povedie k čistejším ekosystémom, odbremení rieky a oceánov od plastového odpadu a zníži riziká pre ľudské zdravie.



Spoločné celoeurópske opatrenia takisto pomôžu vytvoriť rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov.



Podľa správy EK plastové pelety sú jedným z najväčších zdrojov neúmyselného znečistenia mikroplastmi. Komisia navrhuje, aby hospodárske subjekty prijali nasledovné poradie priorít: predchádzanie akémukoľvek úniku mikroplastov z peliet; záchyt roztrúsených častí peliet, aby neznečisťovali životné prostredie a ako posledná možnosť vyčistiť zamorený priestor po presiaknutí či roztrúsení mikroplastov.



Návrh EK zahŕňa najlepšie postupy zaobchádzania pre prevádzkovateľov, v závislosti od veľkosti zariadenia alebo dopravnej činnosti budú musieť prevádzkovatelia dodržiavať najlepšie postupy manipulácie. Do návrhu patrí aj povinná certifikácia, čiže osvedčenia vydané nezávislou treťou stranou, zatiaľ čo menšie spoločnosti by mali vydávať vlastné vyhlásenia o zhode. Komisia požaduje aj harmonizovanú metodiku na odhadovanie strát a miernejšie požiadavky na malé a stredné podniky.



Návrh nariadenia eurokomisie o predchádzaní úniku mikroplastov z plastových peliet bude teraz predmetom diskusie v Európskom parlamente a Rade EÚ (členské štáty). Všetky hospodárske subjekty v EÚ aj mimo Únie budú musieť splniť požiadavky stanovené v tomto nariadení do 18 mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)