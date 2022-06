EK: Chorvátsko je pripravené na vstup do eurozóny k 1. januáru 2023

Brusel 1. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu dospela k záveru, že Chorvátsko je pripravené prijať euro k 1. januáru 2023 a stať sa tak v poradí 20. členským štátom eurozóny. Informuje spravodajca TASR.



Komisia to uviedla v rámci takzvanej konvergenčnej správy za rok 2022, ktorá hodnotí pokrok, ktorý dosiahli Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko - krajiny, ktoré sa právne zaviazali vstúpiť do eurozóny, aj keď bez udania presného dátumu.



V správe EK sa uvádza, že momentálne iba Chorvátsko a Švédsko spĺňajú kritérium cenovej stability. Všetky uvedené členské štáty spĺňajú kritérium verejných financií okrem Rumunska, ktorého sa ako jediného týka postup pri nadmernom deficite.



Kritérium výmenného kurzu spĺňajú dva členské štáty, a to Bulharsko a Chorvátsko. Kritérium dlhodobých úrokových sadzieb spĺňajú Bulharsko, Chorvátsko, Česko a Švédsko.



Komisia v správe uvádza, že Chorvátsko spĺňa štyri nominálne konvergenčné kritériá a jeho právne predpisy sú plne v súlade s požiadavkami Zmluvy o fungovaní EÚ a Štatút európskeho systému centrálnych bánk.



Hodnotenie EK je doplnené o konvergenčnú správu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá bola v stredu tiež zverejnená.



Komisia sa domnieva, že Chorvátsko spĺňa všetky potrebné podmienky na prijatie eura, a preto súhlasí s nariadením Rady EÚ o zavedení eura v Chorvátsku. Rada EÚ (členské štáty) prijme konečné rozhodnutia v tomto smere v prvej polovici júla po diskusiách v Euroskupine, na Európskej rade a po získaní súhlasného stanoviska ECB a Európskeho parlamentu.



Celkové hodnotenie pripravenosti všetkých členských štátov mimo eurozóny, okrem Chorvátska, naznačilo, že národné právne predpisy v menovej oblasti nie sú plne zlučiteľné s legislatívou európskej menovej únie a so štatútom Európskeho systému centrálnych bánk. Analýza EK ukazuje, že skúmané členské štáty sú vo všeobecnosti dobre ekonomicky a finančne integrované v EÚ, avšak niektoré z nich ešte stále vykazujú prvky makroekonomickej zraniteľnosti a čelia výzvam súvisiacim s ich podnikateľským prostredím a inštitucionálnym rámcom, ktoré môžu predstavovať riziká, pokiaľ ide o udržateľnosť procesu prípravy na euro.



Výkonný podpredseda EK pre hospodárske otázky Valdis Dombrovskis pri tejto príležitosti povedal, že Chorvátsko preukázalo veľké odhodlanie, usilovnosť a vytrvalosť vo svojom úsilí splniť podmienky na prijatie eura k 1. januáru 2023. "Prijatie spoločnej európskej meny bude znamenať zavŕšenie integrácie Chorvátska do Európskej únie menej ako desať rokov po jeho vstupe do EÚ. Je to veľký úspech. Občanom a podnikom Chorvátska to prinesie skutočné výhody a hospodárstvo krajiny bude odolnejšie," uviedol v správe pre médiá. Zároveň dodal, že sa potvrdzuje, že euro zostáva atraktívnou a úspešnou globálnou menou.



Konvergenčné správy sa vydávajú každé dva roky, alebo keď členský štát osobitne požiada o posúdenie jeho pripravenosti na vstup do eurozóny, ako to urobilo Lotyšsko v roku 2013.



Všetky členské štáty EÚ, okrem Dánska, ktoré si v Maastrichtskej zmluve vyjednalo výnimku, sú právne zaviazané vstúpiť do eurozóny.