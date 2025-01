EK: Čína obmedzuje prístup výrobcov zdravotníckych pomôcok z EÚ

Brusel 14. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila správu, ktorá zdôrazňuje pretrvávanie diskriminačných praktík Číny počas verejného obstarávania zdravotníckych pomôcok EÚ a ich umiestňovania na čínskom trhu. Na správu upozornil bruselský spravodajca TASR.



Správa prináša podklady pre eurokomisiu, ako ďalej postupovať a aké opatrenia by sa mali prijať na obnovenie rovnakých podmienok medzi EÚ a Čínou v tejto oblasti.



Uvedená správa je výsledkom vôbec prvého vyšetrovania EÚ v rámci medzinárodného nástroja verejného obstarávania (IPI), ktoré bolo spustené vlani v apríli. Vyšetrovanie prinieslo jasné dôkazy o tom, že Čína obmedzuje prístup výrobcov zdravotníckych pomôcok z krajín EÚ k čínskym vládnym zákazkám, a to nespravodlivým a diskriminačným spôsobom.



Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že Čína zaviedla niekoľko rôznych foriem priamej a nepriamej diskriminácie zdravotníckych pomôcok a dodávateľov z EÚ, čo má za následok vážne a opakujúce sa obmedzenie ich prístupu na tento trh na celom území Číny. Zistená diskriminácia sa týka všetkých kategórií zdravotníckych pomôcok.



Komisia spresnila, že EÚ je aj naďalej odhodlaná viesť s Čínou konštruktívny dialóg zameraný na riešenie a odstránenie diskriminačných opatrení. Ak sa však nepodarí nájsť prijateľné riešenie, EK dôkladne posúdi možnosť prijatia opatrení v rámci IPI. Ak eurokomisia zistí, že takéto opatrenia sú v záujme EÚ, tak tie by mohli zahŕňať obmedzenie alebo vylúčenie čínskych uchádzačov o vládne zákazky v EÚ.



Trh verejného obstarávania v EÚ je jedným z najväčších a najdostupnejších na svete. Čínsky vývoz zdravotníckych pomôcok do EÚ v rokoch 2015 až 2023 zaznamenal nárast o vyše 100 %, čo dokazuje celkovú otvorenosť trhu EÚ.



Medzinárodný nástroj obstarávania nadobudol platnosť 29. augusta 2022. Nástroj je navrhnutý tak, aby obnovil rovnováhu príležitostí pre spoločnosti z EÚ, ktoré sa zúčastňujú na výberových konaniach mimo Únie, a podporuje otvorený a spravodlivý prístup na trhy verejného obstarávania na celom svete. Jeho hlavným cieľom je podporiť vzájomné otvorenie trhov verejného obstarávania pre hospodárske subjekty EÚ a dodávky z EÚ.



