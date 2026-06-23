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EK dá 5,8 milióna eur na káblové uzly v Baltskom a Stredozemnom mori
Zároveň vyhlásila aj výzvu v hodnote 40 miliónov eur na zvýšenie európskej kapacity na opravu podmorských komunikačných káblov.
Autor TASR
Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že poskytne 5,8 milióna eur na zriadenie prvých dvoch regionálnych káblových uzlov v Baltskom a Stredozemnom mori. Zároveň vyhlásila aj výzvu v hodnote 40 miliónov eur na zvýšenie európskej kapacity na opravu podmorských komunikačných káblov, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že tieto opatrenia prispievajú k realizácii akčného plánu EÚ pre bezpečnosť káblov, podporujú bezpečnosť a odolnosť európskych kritických podmorských údajov a energetických káblov a posilňujú kolektívnu kapacitu EÚ monitorovať hrozby zamerané na kritickú podmorskú infraštruktúru, odhaľovať ich a reagovať na ne.
Regionálne centrum pre Baltské more dostane 2,5 milióna eur na projekt na posilnenie mechanizmu regionálneho dohľadu a reakcie. Projektom sa posilnia národné a cezhraničné centrá bezpečnostných operácií, platformy na výmenu informácií a zlepší sa schopnosť odhaľovať hrozby pre kritickú námornú infraštruktúru. Centrum pre Baltské more bude koordinovať Fínsko spolu s Dánskom, Nemeckom, Estónskom, Lotyšskom a Švédskom.
V stredomorskom regióne bude centrum podporované financiami vo výške 3,3 milióna eur. Bude kombinovať spoločné postupy a rozhodovacie štruktúry, čo umožní výmenu informácií takmer v reálnom čase, odhaľovanie anomálií a koordinovanú cezhraničnú reakciu na incidenty spojené s podmorskými káblami. Toto centrum bude koordinovať Taliansko spolu s Gréckom, Cyprom a Maltou.
Komisia upozornila, že Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ECCC) zohráva ústrednú úlohu pri zriaďovaní týchto centier tým, že riadi výzvu na predkladanie návrhov a udeľuje granty.
Cieľom novej výzvy vo výške 40 miliónov eur financovanej z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) - Digitalizácia je zabezpečiť rýchlu a účinnú reakciu na závažné narušenia podmorských káblov v núdzových situáciách. Zameriava sa na Stredozemné more, Atlantický oceán a iné morské oblasti a financuje adaptabilné moduly, ktoré budú strategicky umiestnené tak, aby slúžili týmto morským oblastiam. Moduly môžu rýchlo nainštalovať a zaviesť existujúce opravárenské plavidlá na žiadosť nových regionálnych centier dohľadu alebo iných príslušných orgánov.
Táto výzva, v ktorej žiadatelia môžu predkladať návrhy do 8. októbra 2026, nadväzuje na prvú pilotnú výzvu v hodnote 20 miliónov eur, ktorá bola spustená na jar 2026 na financovanie modulov opráv v Baltskom mori.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že tieto opatrenia prispievajú k realizácii akčného plánu EÚ pre bezpečnosť káblov, podporujú bezpečnosť a odolnosť európskych kritických podmorských údajov a energetických káblov a posilňujú kolektívnu kapacitu EÚ monitorovať hrozby zamerané na kritickú podmorskú infraštruktúru, odhaľovať ich a reagovať na ne.
Regionálne centrum pre Baltské more dostane 2,5 milióna eur na projekt na posilnenie mechanizmu regionálneho dohľadu a reakcie. Projektom sa posilnia národné a cezhraničné centrá bezpečnostných operácií, platformy na výmenu informácií a zlepší sa schopnosť odhaľovať hrozby pre kritickú námornú infraštruktúru. Centrum pre Baltské more bude koordinovať Fínsko spolu s Dánskom, Nemeckom, Estónskom, Lotyšskom a Švédskom.
V stredomorskom regióne bude centrum podporované financiami vo výške 3,3 milióna eur. Bude kombinovať spoločné postupy a rozhodovacie štruktúry, čo umožní výmenu informácií takmer v reálnom čase, odhaľovanie anomálií a koordinovanú cezhraničnú reakciu na incidenty spojené s podmorskými káblami. Toto centrum bude koordinovať Taliansko spolu s Gréckom, Cyprom a Maltou.
Komisia upozornila, že Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ECCC) zohráva ústrednú úlohu pri zriaďovaní týchto centier tým, že riadi výzvu na predkladanie návrhov a udeľuje granty.
Cieľom novej výzvy vo výške 40 miliónov eur financovanej z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) - Digitalizácia je zabezpečiť rýchlu a účinnú reakciu na závažné narušenia podmorských káblov v núdzových situáciách. Zameriava sa na Stredozemné more, Atlantický oceán a iné morské oblasti a financuje adaptabilné moduly, ktoré budú strategicky umiestnené tak, aby slúžili týmto morským oblastiam. Moduly môžu rýchlo nainštalovať a zaviesť existujúce opravárenské plavidlá na žiadosť nových regionálnych centier dohľadu alebo iných príslušných orgánov.
Táto výzva, v ktorej žiadatelia môžu predkladať návrhy do 8. októbra 2026, nadväzuje na prvú pilotnú výzvu v hodnote 20 miliónov eur, ktorá bola spustená na jar 2026 na financovanie modulov opráv v Baltskom mori.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)