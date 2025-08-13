< sekcia Ekonomika
EK: Družica Sentinel-5A pomôže monitorovať kvalitu ovzdušia
Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich 20 rokov satelity systému Copernicus zlepšia kvalitu a presnosť predpovedí počasia.
Autor TASR
Brusel 13. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že družica Sentinel-5, ako súčasť vesmírneho programu EÚ Copernicus, bola v utorok v noci úspešne vypustená na obežnú dráhu. Družica znásobí schopnosti Európy monitorovať znečistenie ovzdušia a stav atmosféry v globálnom meradle a podľa EK Európanom zaistí úspory v miliardách eur, informuje spravodajca TASR.
Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich 20 rokov satelity systému Copernicus zlepšia kvalitu a presnosť predpovedí počasia. Presné a dostatočne včasné predpovedanie prírodnej katastrofy zachráni mnoho obyvateľov, v Európe a tiež v najodľahlejších kútoch sveta.
Okrem záchrany ľudských životov vedecký pokrok zaistený sústavou družíc bude mať značný priaznivý vplyv na ekonomiky 30 členských štátov Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT), kde patrí 25 členských štátov EÚ a tiež Island, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Turecko. Poskytovanie presnejších údajov o zrážkach či slnečnom žiarení a vôbec vývoji počasia bude mať priame každodenné dôsledky v mnohých sektoroch ekonomiky a ľudskej činnosti.
Družica Sentinel-5, vyvinutá v úzkej spolupráci medzi Európskou komisiou, Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), organizáciami EUMETSAT a Arianespace, bude denne poskytovať údaje s vysokým rozlíšením o znečisťujúcich látkach v ovzduší a stopových plynoch v atmosfére po celom svete.
Belgická televízna stanica RTBF s odvolaním sa na technické aspekty družice pripomenula, že údaje, ktoré povedú k záchrane životov a ochrane prírody, zaistia Európanom úspory vo výške 63 miliárd eur ročne.
Satelit bude obiehať okolo Zeme približne každých 100 minút.
Po spustení prevádzky bude vesmírny program podporovať kľúčové environmentálne a klimatické politiky EÚ vrátane stratégie EÚ pre metán, smernice o kvalite okolitého ovzdušia a akčného plánu pre nulové znečistenie. Údaje poskytované družicou budú kľúčové pre pokrok v úsilí o zníženie znečistenia a zlepšenie riadenia kvality ovzdušia v celej Európe a mimo nej.
Komisia pripomenula, že spolu s geostacionárnym satelitom Sentinel-4 a nadchádzajúcou misiou monitorovania CO2 (CO2M) Sentinel-5 ešte viac upevní pozíciu systému Copernicus ako jedného z najpokročilejších vesmírnych systémov pozorovania Zeme na svete.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
