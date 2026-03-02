Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EK: EÚ kvôli Iránu nehrozí bezprostredný deficit energetických dodávok

Pakistanskí policajti zasahujú slzotvorným plynom na rozohnanie šiitských moslimov počas protestu, ktorým odsúdili zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího po americko-izraelských útokoch na Irán, v Islamabade v nedeľu 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Hovorkyňa EK pre oblasť klímy, energetiky, dopravy a bývania Anna-Kaisa Itkonenová pre novinárov akreditovaných v Bruseli spresnila, že exekutíva EÚ vychádza z vlastných analýz.

Brusel 2. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok uistila, že aj napriek eskalácii napätia na Blízkom východe, po izraelsko-amerických útokoch na Irán a následnej iránskej odvete, zatiaľ nehrozí bezprostredné ohrozenie bezpečnosti energetických dodávok pre Európsku úniu (EÚ). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

„Naša analýza ukazuje, že neexistujú žiadne bezprostredné obavy týkajúce sa bezpečnosti dodávok pre Európsku úniu,“ uviedla hovorkyňa EK.

Exekutíva EÚ však požiadala členské štáty eurobloku, aby jej v pondelok predložili svoje hodnotenia rizík o dodávkach energie. V priebehu najbližších 48 hodín by mala eurokomisia zvolať stretnutie „ropnej koordinačnej skupiny“, aby situáciu podrobnejšie zanalyzovala.

Vplyv celkovej situácie spojenej s útokmi na Irán, na ceny ropy a plynu, hovorkyňa odmietla komentovať. V súvislosti so zásobami plynu Itkonenová upozornila, že zásobníky krajín EÚ sú naplnené na cca 30 %, čiže v rámci limitov stanovených pre zimné obdobie.

Podľa jej slov netreba zavádzať núdzové opatrenia, pretože „neexistuje žiadny deficit“ ohľadom dodávok a naznačila, že eurokomisia môže zvolať aj zasadnutie koordinačnej skupiny pre plyn, ak o to požiadajú členské štáty EÚ.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
.

