Európska únia zvýši svoju ročnú produkciu munície
EÚ v súčasnosti rokuje o spoločných nákupoch munície v hodnote 1,5 miliardy.
Autor TASR
Londýn 12. augusta (TASR) - Európska únia zvýši svoju ročnú produkciu munície na dva milióny kusov do konca roka 2025, napísal v utorok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na európskeho komisára pre obranu Andriusa Kubiliusa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Výrobná kapacita EÚ sa od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine v roku 20222 zvýšila z 300.000 granátov ročne a do konca tohto roka dosiahne dva milióny, priblížil eurokomisár. EÚ v súčasnosti rokuje o spoločných nákupoch munície v hodnote 1,5 miliardy. Inšpiráciou je program na podporu výroby munície (ASAP), v rámci ktorého si EÚ stanovila ciel zvýšiť produkciu do konca roka 2025 na dva milióny kusov ročne. Kubilius poznamenal, že Komisia skúma možnosti využitia podobných nástrojov na „stimulovanie priemyslu k rozširovaniu výroby v iných oblastiach“. Podľa jeho slov budú prioritnými kategóriami rakety, prostriedky protivzdušnej obrany, delostrelectvo a bezpilotné lietadlá.
