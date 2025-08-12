Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Ekonomika

Európska únia zvýši svoju ročnú produkciu munície

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

EÚ v súčasnosti rokuje o spoločných nákupoch munície v hodnote 1,5 miliardy.

Autor TASR
Londýn 12. augusta (TASR) - Európska únia zvýši svoju ročnú produkciu munície na dva milióny kusov do konca roka 2025, napísal v utorok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na európskeho komisára pre obranu Andriusa Kubiliusa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Výrobná kapacita EÚ sa od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine v roku 20222 zvýšila z 300.000 granátov ročne a do konca tohto roka dosiahne dva milióny, priblížil eurokomisár. EÚ v súčasnosti rokuje o spoločných nákupoch munície v hodnote 1,5 miliardy. Inšpiráciou je program na podporu výroby munície (ASAP), v rámci ktorého si EÚ stanovila ciel zvýšiť produkciu do konca roka 2025 na dva milióny kusov ročne. Kubilius poznamenal, že Komisia skúma možnosti využitia podobných nástrojov na „stimulovanie priemyslu k rozširovaniu výroby v iných oblastiach“. Podľa jeho slov budú prioritnými kategóriami rakety, prostriedky protivzdušnej obrany, delostrelectvo a bezpilotné lietadlá.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať