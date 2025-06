EK: Európsky pakt pre oceány je zameraný na podporu modrej ekonomiky

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala Európsky pakt pre oceány. Ide o komplexnú stratégiu na lepšiu ochranu oceánov, podporu modrej ekonomiky a podporu dobrých životných podmienok ľudí žijúcich v pobrežných oblastiach. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia zdôraznila, že pakt spája oceánske politiky EÚ do jedného referenčného rámca, ktorý sa zaoberá významnými hrozbami, ktorým čelia oceány a moria, pobrežné spoločenstvá, ostrovy a najvzdialenejšie regióny. Európsky pakt pre oceány sa zameriava na šesť priorít: ochrana a obnova zdravia oceánov; posilnenie konkurencieschopnosti udržateľného modrého hospodárstva EÚ; podpora pobrežných, ostrovných komunít a najvzdialenejších regiónov; pokrok v oceánskom výskume, znalostiach, zručnostiach a inováciách; posilnenie námornej bezpečnosti a obrany a posilnenie diplomacie EÚ v oblasti oceánov a medzinárodnej správy oceánov.



Eurokomisár pre rybolov a oceány Costas Kadis v správe pre médiá uviedol, že Európsky pakt pre oceány nie je akýsi „odkaz vo fľaši“, ale je to konkrétny akčný plán. „Budeme neúnavne pracovať na tom, aby naše úsilie v nadchádzajúcich rokoch viedlo novým prístupom k riadeniu politiky v oblasti oceánov, ktorá podporuje zdravý rybolov, konkurencieschopnú modrú ekonomiku, prosperujúce pobrežné komunity a odráža sa v našej angažovanosti na medzinárodnej úrovni,“ vysvetlil komisár.



Komisia sa zaviazala podporiť členské štáty pri obnove degradovaných pobrežných a morských biotopov aj pri posilňovaní konkurencieschopnosti udržateľného modrého hospodárstva EÚ, lebo oceány a moria sú kľúčové pre odvetvia ako rybolov, akvakultúra, lodná doprava, cestovný ruch a energetika.



Námorný priemysel EÚ chce eurokomisia podporiť novou priemyselnou námornou stratégiou a stratégiou EÚ pre prístavy. Zhodnotí a prípadne zreviduje aj spoločnú politiku rybného hospodárstva. V roku 2026 EK predstaví dlhodobú víziu pre tieto hospodárske odvetvia.



Podpora pobrežných, ostrovných komunít a najvzdialenejších regiónov je podľa EK dôležitá preto, lebo tieto komunity sú hybnou silou udržateľného a konkurencieschopného modrého hospodárstva. Poskytujú zdravé potraviny a čistú a cenovo dostupnú morskú obnoviteľnú energiu. Zabezpečenie budúcnosti týchto komunít je preto kľúčové. V tejto oblasti EK plánuje predložiť návrh na vytvorenie európskych zásob „modrého uhlíka“.



V oblasti námornej diplomacie EÚ chce eurokomisia zintenzívniť boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, a to aj prostredníctvom digitalizácie systému certifikácie úlovkov od januára 2026.



Na dosiahnutie cieľov Európskeho paktu o oceánoch EK do roku 2027 predloží zákon o oceánoch. Európsky pakt pre oceány predstaví predsedníčka EK Ursula von der Leyenová začiatkom budúceho týždňa (9. júna) na nadchádzajúcej konferencii OSN o oceánoch.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)