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EK: Európsky pilier sociálnych práv bude aj naďalej chrániť občanov
Komisia v oznámení hodnotí pokrok dosiahnutý pri posilňovaní sociálnych práv v celej EÚ a určuje priority pre ďalšie opatrenia.
Autor TASR
Brusel 22. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala oznámenie o Európskom pilieri sociálnych práv. Potvrdzuje, že pilier zostáva „sociálnym štítom a kompasom EÚ pre spravodlivosť“ v ére rýchlej transformácie a že chráni občanov a posilňuje ich postavenie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia v oznámení hodnotí pokrok dosiahnutý pri posilňovaní sociálnych práv v celej EÚ a určuje priority pre ďalšie opatrenia. Načrtáva sa v ňom aj spôsob predvídania a riadenia štrukturálnych zmien s cieľom využiť príležitosti prebiehajúcich transformácií a zabezpečiť, aby európsky sociálny model naďalej prinášal spravodlivosť a prosperitu.
V oznámení sa zdôrazňujú tri oblasti vyžadujúce si naliehavú pozornosť, ktoré dopĺňajú už prebiehajúce iniciatívy EK v oblasti pracovných miest, zručností, mobility a znižovania chudoby: riešenie cenovej dostupnosti a životných nákladov, využívanie umelej inteligencie v oblasti práce a znižovanie nerovností a rozširovanie spravodlivosti a rovnakých príležitostí.
Mnohé domácnosti v EÚ čelia vysokým nákladom na bývanie, energiu, služby a základný tovar. EK preto bude podporovať opatrenia, ktoré znižujú riziko chudoby a posilňujú prístup k základným službám. Kvalitné pracovné miesta sú podľa EK jednou z jasných odpovedí na tlaky na cenovú dostupnosť, ktorým čelia mnohí v Európe. Mnohé talenty zostávajú mimo trhu práce nevyužité, preto je uľahčenie prechodu z nečinnosti do práce dôležité nielen pre začlenenie do trhu práce a konkurencieschopnosť, ale aj pre zníženie chudoby a vylúčenia.
Komisia spresnila, že začína prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi o možnom smerovaní činnosti EÚ v oblasti aktivácie ľudí, ktorí čelia prekážkam v zamestnaní. konzultácia bude podkladom pre prácu eurokomisie v boji proti chudobe, vylúčeniu, začleneniu do trhu práce a konkurencieschopnosti.
Rýchly rozvoj a zavádzanie umelej inteligencie mení trhy práce, ponúka príležitosti pre inovácie, produktivitu, vzdelávanie a rast, ale vyvoláva aj otázky týkajúce sa budúcnosti pracovných miest, vzdelávania, zručností, sociálneho začlenenia a verejných služieb.
Oznámenie EK uznáva, že je nevyhnutné, aby bola Európa pripravená na tieto zmeny. Na tento účel zriadi skupinu na vysokej úrovni pre vplyv umelej inteligencie na trh práce.
V oznámení sa opätovne potvrdzuje záväzok EÚ znížiť nerovnosti, ktoré oslabujú sociálnu a územnú súdržnosť, dlhodobú udržateľnosť, inovačnú kapacitu a kapacitu hospodárskej súťaže EÚ a demografickú štruktúru. Komisia pripraví opatrenia na zlepšenie rovnakých príležitostí v kľúčových oblastiach vrátane podpory malých a stredných podnikov pri vykonávaní smernice o transparentnosti odmeňovania.
V priebehu tohto roka EK predloží zákon o kvalitných pracovných miestach v nadväznosti na plán kvalitných pracovných miest. Bude sa zaoberať aj novými ukazovateľmi na meranie kvality pracovných miest v celej EÚ, ktoré doplnia existujúce ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby do roku 2030.
Výkonná podpredsedníčka EK pre sociálne práva a zručnosti, kvalitné pracovné miesta a pripravenosť Roxana Minzatuová pripomenula, že európsky pilier sociálnych práv je „štítom v krízových situáciách“.
„Teraz, keď umelá inteligencia mení prácu, zvyšujú sa životné náklady a pretrvávajú nerovnosti, musíme sa opätovne zaviazať k zásadám piliera,“ uviedla v správe pre médiá.
Európsky pilier sociálnych práv bol prijatý v roku 2017. Stanovuje 20 zásad na zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok, sociálnej ochrany a rovnakých príležitostí.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia v oznámení hodnotí pokrok dosiahnutý pri posilňovaní sociálnych práv v celej EÚ a určuje priority pre ďalšie opatrenia. Načrtáva sa v ňom aj spôsob predvídania a riadenia štrukturálnych zmien s cieľom využiť príležitosti prebiehajúcich transformácií a zabezpečiť, aby európsky sociálny model naďalej prinášal spravodlivosť a prosperitu.
V oznámení sa zdôrazňujú tri oblasti vyžadujúce si naliehavú pozornosť, ktoré dopĺňajú už prebiehajúce iniciatívy EK v oblasti pracovných miest, zručností, mobility a znižovania chudoby: riešenie cenovej dostupnosti a životných nákladov, využívanie umelej inteligencie v oblasti práce a znižovanie nerovností a rozširovanie spravodlivosti a rovnakých príležitostí.
Mnohé domácnosti v EÚ čelia vysokým nákladom na bývanie, energiu, služby a základný tovar. EK preto bude podporovať opatrenia, ktoré znižujú riziko chudoby a posilňujú prístup k základným službám. Kvalitné pracovné miesta sú podľa EK jednou z jasných odpovedí na tlaky na cenovú dostupnosť, ktorým čelia mnohí v Európe. Mnohé talenty zostávajú mimo trhu práce nevyužité, preto je uľahčenie prechodu z nečinnosti do práce dôležité nielen pre začlenenie do trhu práce a konkurencieschopnosť, ale aj pre zníženie chudoby a vylúčenia.
Komisia spresnila, že začína prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi o možnom smerovaní činnosti EÚ v oblasti aktivácie ľudí, ktorí čelia prekážkam v zamestnaní. konzultácia bude podkladom pre prácu eurokomisie v boji proti chudobe, vylúčeniu, začleneniu do trhu práce a konkurencieschopnosti.
Rýchly rozvoj a zavádzanie umelej inteligencie mení trhy práce, ponúka príležitosti pre inovácie, produktivitu, vzdelávanie a rast, ale vyvoláva aj otázky týkajúce sa budúcnosti pracovných miest, vzdelávania, zručností, sociálneho začlenenia a verejných služieb.
Oznámenie EK uznáva, že je nevyhnutné, aby bola Európa pripravená na tieto zmeny. Na tento účel zriadi skupinu na vysokej úrovni pre vplyv umelej inteligencie na trh práce.
V oznámení sa opätovne potvrdzuje záväzok EÚ znížiť nerovnosti, ktoré oslabujú sociálnu a územnú súdržnosť, dlhodobú udržateľnosť, inovačnú kapacitu a kapacitu hospodárskej súťaže EÚ a demografickú štruktúru. Komisia pripraví opatrenia na zlepšenie rovnakých príležitostí v kľúčových oblastiach vrátane podpory malých a stredných podnikov pri vykonávaní smernice o transparentnosti odmeňovania.
V priebehu tohto roka EK predloží zákon o kvalitných pracovných miestach v nadväznosti na plán kvalitných pracovných miest. Bude sa zaoberať aj novými ukazovateľmi na meranie kvality pracovných miest v celej EÚ, ktoré doplnia existujúce ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby do roku 2030.
Výkonná podpredsedníčka EK pre sociálne práva a zručnosti, kvalitné pracovné miesta a pripravenosť Roxana Minzatuová pripomenula, že európsky pilier sociálnych práv je „štítom v krízových situáciách“.
„Teraz, keď umelá inteligencia mení prácu, zvyšujú sa životné náklady a pretrvávajú nerovnosti, musíme sa opätovne zaviazať k zásadám piliera,“ uviedla v správe pre médiá.
Európsky pilier sociálnych práv bol prijatý v roku 2017. Stanovuje 20 zásad na zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok, sociálnej ochrany a rovnakých príležitostí.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)