EK: Fúzia FCA s PSA môže ohroziť hospodársku súťaž predaja kamiónov

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť navrhované zlúčenie automobilových spoločností Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) a Peugeot S.A. (PSA) podľa nariadenia EÚ o fúziách.



Komisia má obavy, že navrhovaná fúzia môže obmedziť hospodársku súťaž v oblasti ľahkých úžitkových vozidiel (dodávok) do 3,5 tony v 14 členských štátoch EÚ, čo sa týka aj Slovenska, a v širšom meradle v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom kráľovstve.



Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v správe pre médiá upozornila, že z hľadiska dodávok tovarov a poskytovania služieb zákazníkom tieto typy vozidiel sú dôležité pre jednotlivcov, malé a stredné podniky, a tiež pre veľké firmy. "Sú rastúcim trhom a sú čoraz dôležitejšie v digitálnom hospodárstve, kde sa súkromní spotrebitelia čoraz viac spoliehajú na poskytovanie služieb," opísala situáciu.



Vestagerová pripomenula, že Fiat Chrysler a Peugeot SA so svojím veľkým portfóliom značiek a modelov dodávok majú silné postavenie v mnohých európskych krajinách. Komisia podľa jej slov dôkladne posúdi, či navrhovaná fúzia bude mať nepriaznivý dosah na hospodársku súťaž na trhoch EÚ, EHP a Británie.



"Zabezpečíme, aby zostalo zachované zdravé konkurenčné prostredie pre všetkých jednotlivcov a podniky, ktorí sa pri svojich činnostiach spoliehajú na vozidlá tohto typu," odkázala Vestagerová.



Podľa správy EK už teraz sú spoločnosti PSA alebo FCA v mnohých európskych krajinách lídrami na trhu s ľahkými úžitkovými vozidlami a ich fúziou by sa odstránil jeden z hlavných konkurentov na trhu.



Komisia sa obáva, že zlúčenie PSA a FCA by mohlo významne obmedziť hospodársku súťaž pre určité typy ľahkých úžitkových vozidiel v nasledovných štátoch: Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.



Predbežné vyšetrovanie EK naznačilo, že spoločnosti PSA a FCA v minulosti vo viacerých členských štátoch EÚ v oblasti ľahkých úžitkových vozidiel medzi sebou súťažili a ich ceny boli zhruba podobné. Zlúčenie do jedného subjektu by tak pre výrobcov oboch značiek odstránilo doterajšie dôležité konkurenčné obmedzenie.



Návrh na fúziu bol eurokomisii oznámený 8. mája 2020. Spoločnosti PSA a FCA sa rozhodli, že počas vyšetrovania EK nebudú predkladať žiadne nové záväzky. Komisia má k dispozícii 90 pracovných dní - do 22. októbra 2020 -, aby prijala v tejto veci konkrétne rozhodnutie.







