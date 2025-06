EK hľadá expertov pre svoj vedecký panel o umelej inteligencii

Brusel 16. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že hľadá 60 nezávislých odborníkov pre zostavenie vedeckého panelu o umelej inteligencii (AI). Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že zriaďuje vedecký panel zostavený z nezávislých odborníkov na podporu implementácie a presadzovania zákona EÚ o umelej inteligencii.



Panel sa zameria na modely a systémy univerzálnej umelej inteligencie (GPAI), pričom bude poskytovať poradenstvo Európskemu úradu pre umelú inteligenciu ako centru odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie v celej EÚ a tiež vnútroštátnym orgánom. Poradenstvo ohľadom AI sa bude týkať oblasti systémových rizík, klasifikácie modelov, metodológií hodnotenia a dohľadu nad cezhraničným trhom. Experti budú Európsky úrad pre umelú inteligenciu upozorňovať tiež na vznikajúce riziká v tejto oblasti.



Komisia zdôraznila, že celkom hľadá 60 členov do tohto panelu na 24-mesačný mandát, ktorý môže byť obnovený. Podľa EK by kandidáti mali mať odborné znalosti v oblasti modelov a systémov GPAI, dosahov umelej inteligencie, hodnotenia a zmierňovania rizík, kybernetickej bezpečnosti, vznikajúcich systémových rizík a výpočtových meraní a prahových hodnôt. Odborníci musia mať doktorandské skúsenosti (alebo ekvivalent doktorandského štúdia) a musia byť nezávislí od akéhokoľvek poskytovateľa programov umelej inteligencie.



Výberový proces zohľadní rodovú rovnováhu panelu expertov a aj zastúpenie podľa členských štátoch EÚ a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Občianstvo EÚ nie je podmienkou, avšak eurokomisia upozornila, že 80 % odborníkov musí byť z členských štátov EÚ alebo EZVO.



Záujemcovia môžu podávať svoje prihlášky do 14. septembra tohto roka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)