EK hľadá zakladajúcich členov Aliancie dronov medzi EÚ a Ukrajinou
Autor TASR
Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vyhlásila výzvu na prejavenie záujmu pre zakladajúcich členov Aliancie dronov medzi EÚ a Ukrajinou. Táto aliancia posilní bezpečnosť a obranu EÚ a Ukrajiny podporovaním obranného priemyslu a inovatívneho ekosystému obranných dronov, informuje bruselský spravodajca TASR podľa materiálov EK.
Aliancia nadväzuje na prejav predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej o stave Európskej únie zo septembra 2025, v ktorom oznámila opatrenia na boj proti rastúcej hrozbe vojny za použitia dronov.
Komisia spresnila, že Aliancia dronov medzi EÚ a Ukrajinou bude podporovať vývoj pokročilých technológií dronov a boja proti dronom. Aliancia ako ekosystém vedený priemyslom bude prispievať k európskemu úsiliu o vybudovanie komplexných kapacít v oblasti dronov a boja proti nim, pričom bude vychádzať z Plánu obrannej pripravenosti do roku 2030 a Akčného plánu EÚ pre bezpečnosť dronov a boja proti dronom.
Zakladajúci členovia budú vybraní spomedzi uchádzačov so skúsenosťami v ekosystéme obranných dronov EÚ a Ukrajiny. Vytvoria prvú správnu radu Aliancie dronov medzi EÚ a Ukrajinou a budú zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní aktivít a priorít samotnej aliancie.
Komisia očakáva, že aliancia bude spustená v nasledujúcich mesiacoch. Prihlášky je možné podávať do 25. mája a informácie o výsledkoch hodnotenia poskytne začiatkom júna.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
