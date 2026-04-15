EK investuje 1,07 miliardy eur do 57 nových obranných projektov EÚ
Vybrané projekty zahŕňajú 634 subjektov z 26 členských štátov EÚ a Nórska.
Autor TASR
Brusel 15. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v nadväznosti na hodnotenie výziev na rok 2025 týkajúcich sa Európskeho obranného fondu (ERF) investuje 1,07 miliardy eur do 57 nových projektov ERF, ktoré podporia európsky obranný priemysel. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že tieto investície podporia ciele stanovené v pláne pripravenosti na obranu do roku 2030 a poskytnú nevyhnutné financie na štyri hlavné iniciatívy EÚ v oblasti obrany, a to Európsku iniciatívu v oblasti obrany dronov, organizáciu Eastern Flank Watch, európsky vzdušný štít a európsky vesmírny štít.
Celkom 57 projektov, ktoré boli vybrané v rámci ERF na rok 2025, zahŕňa širokú škálu kritických odvetví vrátane umelej inteligencie, kybernetickej obrany, dronov a systémov na obranu proti dronom. Cieľom investícií je zabezpečiť, aby EÚ zostala priemyselným lídrom v oblasti vyspelých obranných technológií.
Komisia v tejto súvislosti zdôraznila, že EÚ prehlbuje spoluprácu s ukrajinským obranným priemyslom s podporou Úradu EÚ pre inovácie v oblasti obrany v Kyjeve. Cieľom tohto partnerstva je lepšie integrovať Ukrajinu do európskej priemyselnej základne. V rámci jednej z kľúčových iniciatív, projektu STRATUS, sa napríklad vyvinie systém kybernetickej obrany založený na umelej inteligencii pre roje dronov. Zahŕňa ukrajinského subdodávateľa, ktorý zaistí, aby projekt využíval priame skúsenosti z bojísk.
S cieľom prilákať nové talenty sa v rámci niekoľkých projektov zameraných na hromadnú výrobu cenovo dostupnej munície pre drony spustia „čiastkové výzvy“ pre startupy a malé a stredné podniky. Každá z týchto menších spoločností môže získať až 60.000 eur na integráciu čerstvých inovácií, čo pomôže tým, ktorí nemajú predchádzajúce skúsenosti s obranou, vstúpiť na tento trh. Prihlásiť sa môžu aj ukrajinské subjekty.
Vybrané projekty zahŕňajú 634 subjektov z 26 členských štátov EÚ a Nórska, čo odráža silný záväzok k európskej obrannej spolupráci. V tomto kole sú kľúčové malé a stredné podniky, ktoré tvoria viac ako 38 % účastníkov a dostávajú viac ako 21 % z celkovo pridelených finančných prostriedkov.
V rámci výziev sa 675 miliónov eur použije na podporu 32 iniciatív v oblasti rozvoja spôsobilostí a 332 miliónov eur na rôzne výskumné projekty.
Po výbere úspešných návrhov Európska komisia začne s jednotlivými konzorciami pripravovať dohodu o grantoch s cieľom podpísať tieto dohody do konca roka.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
