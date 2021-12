Írsko dostane milíony eur z fondu na zmiernenie následkov brexitu

Brusel 6. decembra (TASR) - Írsko dostane 920 miliónov z fondu na zmiernenie následkov vystúpenia Británie z EÚ na tvrdo zasiahnuté regióny a firmy, uviedla v pondelok Európska komisia (EK).



"Brexit mal negatívny vplyv na životy mnohých ľudí. V rámci EÚ sú to ľudia v Írsku, ktorí to cítia najviac," uviedla komisárka EÚ pre kohéziu Elisa Ferreirová. Peniaze z fondu EÚ majú pomôcť zvýšiť životný štandard, podporiť rast a pomôcť zmierniť negatívny dosah na lokálne komunity, dodala.



Fond na pomoc regiónom a firmám zasiahnutým brexitom má hodnotu 5,4 miliardy eur a jeho podoba bola finalizovaná v októbri. Prostriedky z fondu by mali pomôcť pokryť dodatočné náklady alebo kompenzovať straty priamo spôsobené brexitom do konca roka 2023.



Očakáva sa, že okrem Írska získajú z fondu väčšie podiely aj Holandsko a Francúzsko. EK uviedla, že v najbližších týždňoch rozhodne o alokácii ďalších prostriedkov.