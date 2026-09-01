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EK konzultuje pravidlá EÚ pre cezhraničné občianske a obchodné spory
Komisia spresnila, že konzultácia jej pomôže posúdiť, ako súčasné pravidlá fungujú v praxi.
Autor TASR
Brusel 1. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že spustila otvorenú verejnú konzultáciu a výzvu na predkladanie dôkazov s cieľom získať spätnú väzbu k možnej revízii pravidiel EÚ upravujúcich právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v cezhraničných občianskych a obchodných veciach. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že konzultácia jej pomôže posúdiť, ako súčasné pravidlá fungujú v praxi, a identifikovať možné zlepšenia na posilnenie právnej istoty, zlepšenie prístupu k spravodlivosti, zníženie administratívnej záťaže a podporu konkurencieschopnosti podnikov EÚ pôsobiacich cezhranične.
Súčasné pravidlá sú základom justičnej spolupráce v občianskych a obchodných sporoch v EÚ. Stanovujú spoločné pravidlá na určenie, ktoré súdy majú právomoc v cezhraničných sporoch, a zabezpečujú, aby súdne rozsudky mohli byť uznávané a vykonávané vo všetkých členských štátoch. To pomáha občanom a podnikom efektívnejšie riešiť ich spory so stranami z rôznych krajín EÚ, podporuje fungovanie jednotného trhu a robí z EÚ atraktívnejšie miesto pre investovanie a podnikanie.
Nedávna správa eurokomisie o uplatňovaní týchto pravidiel zistila, že pravidlá fungujú dobre a vo všeobecnosti dosiahli svoje ciele. Zároveň identifikovala oblasti, v ktorých by cielené vylepšenia mohli pomôcť modernizovať rámec, zjednodušiť postupy a lepšie zosúladiť pravidlá s digitálnym vývojom a vyvíjajúcimi sa vzormi súdnych sporov.
Verejná konzultácia aj výzva na predkladanie dôkazov budú trvať 12 týždňov, do 24. novembra. Viac informácií o tom, ako sa zapojiť, je k dispozícii online na webovom portáli EK. Komisia aj na základe spätnej väzby získanej cez verejnú konzultáciu plánuje predložiť revíziu týchto pravidiel EÚ koncom roku 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že konzultácia jej pomôže posúdiť, ako súčasné pravidlá fungujú v praxi, a identifikovať možné zlepšenia na posilnenie právnej istoty, zlepšenie prístupu k spravodlivosti, zníženie administratívnej záťaže a podporu konkurencieschopnosti podnikov EÚ pôsobiacich cezhranične.
Súčasné pravidlá sú základom justičnej spolupráce v občianskych a obchodných sporoch v EÚ. Stanovujú spoločné pravidlá na určenie, ktoré súdy majú právomoc v cezhraničných sporoch, a zabezpečujú, aby súdne rozsudky mohli byť uznávané a vykonávané vo všetkých členských štátoch. To pomáha občanom a podnikom efektívnejšie riešiť ich spory so stranami z rôznych krajín EÚ, podporuje fungovanie jednotného trhu a robí z EÚ atraktívnejšie miesto pre investovanie a podnikanie.
Nedávna správa eurokomisie o uplatňovaní týchto pravidiel zistila, že pravidlá fungujú dobre a vo všeobecnosti dosiahli svoje ciele. Zároveň identifikovala oblasti, v ktorých by cielené vylepšenia mohli pomôcť modernizovať rámec, zjednodušiť postupy a lepšie zosúladiť pravidlá s digitálnym vývojom a vyvíjajúcimi sa vzormi súdnych sporov.
Verejná konzultácia aj výzva na predkladanie dôkazov budú trvať 12 týždňov, do 24. novembra. Viac informácií o tom, ako sa zapojiť, je k dispozícii online na webovom portáli EK. Komisia aj na základe spätnej väzby získanej cez verejnú konzultáciu plánuje predložiť revíziu týchto pravidiel EÚ koncom roku 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)