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EK konzultuje pravidlá EÚ pre cezhraničné občianske a obchodné spory

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Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Komisia spresnila, že konzultácia jej pomôže posúdiť, ako súčasné pravidlá fungujú v praxi.

Autor TASR
Brusel 1. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že spustila otvorenú verejnú konzultáciu a výzvu na predkladanie dôkazov s cieľom získať spätnú väzbu k možnej revízii pravidiel EÚ upravujúcich právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v cezhraničných občianskych a obchodných veciach. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že konzultácia jej pomôže posúdiť, ako súčasné pravidlá fungujú v praxi, a identifikovať možné zlepšenia na posilnenie právnej istoty, zlepšenie prístupu k spravodlivosti, zníženie administratívnej záťaže a podporu konkurencieschopnosti podnikov EÚ pôsobiacich cezhranične.

Súčasné pravidlá sú základom justičnej spolupráce v občianskych a obchodných sporoch v EÚ. Stanovujú spoločné pravidlá na určenie, ktoré súdy majú právomoc v cezhraničných sporoch, a zabezpečujú, aby súdne rozsudky mohli byť uznávané a vykonávané vo všetkých členských štátoch. To pomáha občanom a podnikom efektívnejšie riešiť ich spory so stranami z rôznych krajín EÚ, podporuje fungovanie jednotného trhu a robí z EÚ atraktívnejšie miesto pre investovanie a podnikanie.

Nedávna správa eurokomisie o uplatňovaní týchto pravidiel zistila, že pravidlá fungujú dobre a vo všeobecnosti dosiahli svoje ciele. Zároveň identifikovala oblasti, v ktorých by cielené vylepšenia mohli pomôcť modernizovať rámec, zjednodušiť postupy a lepšie zosúladiť pravidlá s digitálnym vývojom a vyvíjajúcimi sa vzormi súdnych sporov.

Verejná konzultácia aj výzva na predkladanie dôkazov budú trvať 12 týždňov, do 24. novembra. Viac informácií o tom, ako sa zapojiť, je k dispozícii online na webovom portáli EK. Komisia aj na základe spätnej väzby získanej cez verejnú konzultáciu plánuje predložiť revíziu týchto pravidiel EÚ koncom roku 2027.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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