EK konzultuje usmernenia k štátnej pomoci pre leteckú dopravu
Zainteresované strany sa do verejnej konzultácie môžu zapojiť do 11. júna.
Autor TASR
Brusel 11. mája (TASR) - Európska komisia (EK) spustila v pondelok verejnú konzultáciu, v rámci ktorej vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k jej návrhu revidovaných usmernení k štátnej pomoci pre odvetvie leteckej dopravy. Nové usmernenia nahradia tie pôvodné z roku 2014. Zainteresované strany sa do verejnej konzultácie môžu zapojiť do 11. júna, informuje spravodajca TASR.
V usmerneniach v oblasti letectva z roku 2014 sa stanovujú podmienky, za ktorých možno určitú štátnu podporu pre letecké spoločnosti a letiská označiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Návrhom revidovaných usmernení sa tento rámec aktualizuje, keďže toto odvetvie prešlo od roku 2014 významnou transformáciou, zaznamenáva rast, čelí dekarbonizácii, novým výzvam a energetickej kríze. To si vyžaduje nový prístup k pravidlám štátnej pomoci v leteckom priemysle.
Návrh revidovaných usmernení bude doplnený o ďalšie pravidlá štátnej pomoci vrátane nového všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré sa má prijať do konca roka 2026.
Navrhované zmeny prinášajú viacero kľúčových aktualizácií. Prevádzková pomoc bude možná pre letiská s menej ako miliónom cestujúcich ročne. Väčšie letiská pokryjú svoje vlastné prevádzkové náklady. Od letísk s počtom cestujúcich do 500.000 ročne s malým vplyvom na hospodársku súťaž sa neočakáva, že budú životaschopné bez verejnej podpory. Komisia navrhuje, aby sa na prevádzkovú pomoc pre takéto letiská vzťahovala skupinová výnimka.
Letiská s počtom cestujúcich od 500.000 do jedného milióna ročne majú stále výrazne nižší objem dopravy ako pred pandémiou koronavírusu. Hoci sa EK domnieva, že sú dostatočne veľké na to, aby boli ziskové, uznáva, že v dôsledku vonkajších otrasov môžu potrebovať viac času na to, aby sa stali ziskovými. Považuje preto za opodstatnené povoliť im prevádzkovú pomoc na prechodné päťročné obdobie.
Investičná pomoc by bola možná pre letiská maximálne s tromi miliónmi cestujúcich ročne namiesto maximálne piatich miliónov cestujúcich a pri vytváraní novej kapacity by podliehala ekologickej podmienenosti.
Komisia chce zanalyzovať účinky štátnej pomoci vo väčšej geografickej oblasti okolo letiska (na iné letiská), ktoré je príjemcom pomoci, než tomu bolo podľa pravidiel z roku 2014.
Pomoc na začatie činnosti pri otvorení nových trás už nebude povolená. Odvetvie leteckej dopravy otvorilo mnoho nových trás bez toho, aby sa na túto pomoc muselo spoliehať. Od leteckých dopravcov sa očakáva, že budú znášať riziko otvorenia nových trás.
Komisia očakáva, že na základe Európskej zelenej dohody zníži do roku 2050 svoje emisie o 90 % a odvetvie leteckej dopravy musí k tomuto zníženiu prispieť. Na to môže odvetvie využívať osobitné opatrenia štátnej pomoci na dekarbonizáciu, ktoré sú k dispozícii v existujúcich pravidlách, ako sú usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky, pripravované nové všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách a rámec štátnej pomoci pre dohodu o čistom priemysle.
Prijatie revidovaných usmernení zo strany EK je naplánované na prvý štvrťrok 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
