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EK má akčný plán v oblasti elektrifikácie a preskúmania systému ETS
Komisia pripomenula, že 70 % elektrickej energie v EÚ sa vyrába z domácich čistých zdrojov energie a miera elektrifikácie sa za posledné desaťročie zastavila na úrovni 23 %.
Autor TASR
Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok predložila akčný plán v oblasti elektrifikácie a preskúmania systému emisných povoleniek (ETS) s cieľom urobiť z Európy prvý kontinent poháňaný elektrinou a vybudovať silnejší trh s uhlíkom na podporu priemyslu Európskej únie (EÚ) pri prechode na čistú energiu a elektrifikáciu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že 70 % elektrickej energie v EÚ sa vyrába z domácich čistých zdrojov energie a miera elektrifikácie sa za posledné desaťročie zastavila na úrovni 23 %. Preto je potrebné urýchliť elektrifikáciu odvetví využívajúcich energiu, najmä priemyslu, dopravy a budov, čo si však vyžiada rozsiahle investície.
V rámci balíka energetickej únie na obdobie po roku 2030 preto EK posúdi orientačný cieľ elektrifikácie vo výške 46 % do roku 2040. Dosiahnutie tohto cieľa by mohlo do roku 2040 znížiť náklady EÚ na dovoz fosílnych palív o 260 miliárd eur ročne.
Komisia tvrdí, že elektrifikácia prináša výhody pre hospodárstvo, podniky a občanov EÚ, pokiaľ ide o nižšie ceny energie a konkurencieschopnosť, silnejšiu energetickú bezpečnosť a odolnosť.
Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) funguje od roku 2005 a vytvoril príjmy vo výške viac ako 270 miliárd eur, ktoré sa preinvestovali do inovácií, dekarbonizácie priemyslu a modernizácie energetického systému. Geopolitický a hospodársky kontext sa však zmenil, priemysel EÚ je pod zvýšeným tlakom.
Komisia preto chce preskúmať a modernizovať hlavnú politiku dekarbonizácie - systém ETS - a predložila k tomu konkrétny akčný plán.
Výkonná podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová v piatok pred novinármi uviedla, že konkurencieschopnosť Európy bude založená na čistej energii, a nie na dovážaných fosílnych palivách.
„Posilnením trhu s uhlíkom a urýchlením elektrifikácie dávame podnikom dôveru investovať, inovovať a viesť technológie novej generácie. Budujeme základy budúceho hospodárstva EÚ a zároveň zabezpečujeme, aby sme zostali spravodliví voči ľuďom a podnikom,“ vysvetlila.
Eurokomisár pre klímu a čisté emisie Wopke Hoekstra rovnako pred novinármi povedal, že systém ETS preukázal, že stanovovanie cien uhlíka funguje a že emisné povolenky znížili emisie, posilnili energetickú bezpečnosť Európy a zmobilizovali investície do hospodárstva.
„Dnešný návrh na preskúmanie ETS spája tri kľúčové ciele - opatrenia v oblasti klímy, konkurencieschopnosť a nezávislosť. Napreduje v opatreniach v oblasti klímy, a to aj transformáciou ETS na skutočný motor inovácií a investícií,“ odkázal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že 70 % elektrickej energie v EÚ sa vyrába z domácich čistých zdrojov energie a miera elektrifikácie sa za posledné desaťročie zastavila na úrovni 23 %. Preto je potrebné urýchliť elektrifikáciu odvetví využívajúcich energiu, najmä priemyslu, dopravy a budov, čo si však vyžiada rozsiahle investície.
V rámci balíka energetickej únie na obdobie po roku 2030 preto EK posúdi orientačný cieľ elektrifikácie vo výške 46 % do roku 2040. Dosiahnutie tohto cieľa by mohlo do roku 2040 znížiť náklady EÚ na dovoz fosílnych palív o 260 miliárd eur ročne.
Komisia tvrdí, že elektrifikácia prináša výhody pre hospodárstvo, podniky a občanov EÚ, pokiaľ ide o nižšie ceny energie a konkurencieschopnosť, silnejšiu energetickú bezpečnosť a odolnosť.
Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) funguje od roku 2005 a vytvoril príjmy vo výške viac ako 270 miliárd eur, ktoré sa preinvestovali do inovácií, dekarbonizácie priemyslu a modernizácie energetického systému. Geopolitický a hospodársky kontext sa však zmenil, priemysel EÚ je pod zvýšeným tlakom.
Komisia preto chce preskúmať a modernizovať hlavnú politiku dekarbonizácie - systém ETS - a predložila k tomu konkrétny akčný plán.
Výkonná podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová v piatok pred novinármi uviedla, že konkurencieschopnosť Európy bude založená na čistej energii, a nie na dovážaných fosílnych palivách.
„Posilnením trhu s uhlíkom a urýchlením elektrifikácie dávame podnikom dôveru investovať, inovovať a viesť technológie novej generácie. Budujeme základy budúceho hospodárstva EÚ a zároveň zabezpečujeme, aby sme zostali spravodliví voči ľuďom a podnikom,“ vysvetlila.
Eurokomisár pre klímu a čisté emisie Wopke Hoekstra rovnako pred novinármi povedal, že systém ETS preukázal, že stanovovanie cien uhlíka funguje a že emisné povolenky znížili emisie, posilnili energetickú bezpečnosť Európy a zmobilizovali investície do hospodárstva.
„Dnešný návrh na preskúmanie ETS spája tri kľúčové ciele - opatrenia v oblasti klímy, konkurencieschopnosť a nezávislosť. Napreduje v opatreniach v oblasti klímy, a to aj transformáciou ETS na skutočný motor inovácií a investícií,“ odkázal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)