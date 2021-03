EK má návrh, ktorý zrovnoprávni platy žien a mužov za rovnakú prácu

Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila návrh týkajúci sa transparentnosti odmeňovania, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby ženy a muži v EÚ dostávali za rovnakú prácu aj rovnakú odmenu.



V návrhu EK sa stanovujú opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania, ako sú informácie o odmeňovaní pre uchádzačov o zamestnanie, právo poznať úroveň odmeňovania pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu, ako aj povinnosti veľkých spoločností v oblasti podávania správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že na dosiahnutie rovnakého odmeňovania je potrebná transparentnosť. "Ženy musia vedieť, či s nimi ich zamestnávatelia zaobchádzajú spravodlivo. Ak to tak nie je, musia mať možnosť zabojovať a získať to, na čo majú nárok," uviedla v správe pre médiá.



Podľa eurokomisie nový návrh skoncuje s rodovou predpojatosťou v odmeňovaní a umožní riešiť problém, ktorý chce EÚ odstrániť už od prijatia Rímskej zmluvy v roku 1957.



Legislatívny návrh sa zameriava na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania pracovníkov a zamestnávateľov a na lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania.



V praxi to znamená, že zamestnávatelia musia poskytnúť informácie o nástupnej výške mzdy už v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Zamestnávatelia s minimálne 250 zamestnancami musia zverejňovať informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo svojej organizácii. A pracovníci, ktorí utrpeli diskrimináciu pri rozdielnom odmeňovaní žien a mužov, môžu získať odškodnenie vrátane spätného získania odmien a súvisiacich prémií, pričom bude na zamestnávateľovi, aby dokázal, že nedošlo k diskriminácii.



Sankcie budú mať podobu finančných pokút. Členské štáty EÚ by mali stanoviť osobitné sankcie za porušovanie pravidla rovnakej odmeny vrátane minimálnej výšky pokút. Orgány pre rovnaké zaobchádzanie a zástupcovia pracovníkov môžu v súdnych alebo správnych konaniach vystupovať v mene pracovníkov a v prípade kolektívnych žalôb o rovnakú odmenu viesť súdne konania.



Náklady na podávanie správ o odmeňovaní sa v prípade zamestnávateľov, respektíve spoločností s viac než 250 zamestnancami odhadujú na 379 až 890 eur ročne.



Komisia predloží návrh na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Po jeho prijatí budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do svojho vnútroštátneho práva.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)