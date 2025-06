EK má navrhnúť okamžitý zákaz nových zmlúv o dodávkach ruského plynu

Brusel 16. júna (TASR) - Návrhy Európskej komisie (EK) na úplný zákaz dodávok ruského plynu do Európskej únie (EÚ) zahŕňajú okamžitý zákaz nových zmlúv o dodávkach plynu medzi členskými štátmi bloku a Ruskom, pričom existujúce dlhodobé zmluvy musia byť postupne zrušené do 1. januára 2028. Informáciu priniesol v pondelok denník Financial Times (FT), pričom sa odvolal na návrhy, ktoré má Komisia oficiálne predložiť 17. júna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Zákaz nových zmlúv podľa denníka nadobudne účinnosť okamžite po schválení návrhu Radou EÚ. Krátkodobé zmluvy na plyn dodávaný potrubím aj skvapalnený zemný plyn (LNG) sa majú ukončiť do roku 2026.



Denník zdôraznil, že Komisia presadzuje túto iniciatívu v rámci obchodnej, nie zahraničnej politiky. Tento rozdiel je významný. Rada pre zahraničné veci prijíma rozhodnutia len konsenzom, čo umožňuje Maďarsku a Slovensku zablokovať návrhy Komisie, zatiaľ čo Rada pre obchod funguje na základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou, čo značne sťažuje zablokovanie tohto opatrenia.