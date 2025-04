EK má plán pre vedúce postavenie Európy v oblasti umelej inteligencie

Brusel 9. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila päťbodový akčný plán pre kontinent umelej inteligencie, ktorého cieľom je, aby sa EÚ stala globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie (AI). Informuje o tom spravodajca TASR.



Ambiciózna iniciatíva EK má za cieľ transformovať tradičné európske priemyselné odvetvia a ich talentové základne na silné motory inovácií a zrýchlenia v oblasti umelej inteligencie.



Akčný plán pre kontinent umelej inteligencie má posilniť inovačné schopnosti EÚ v oblasti AI prostredníctvom opatrení a politík zameraných na päť kľúčových pilierov.



Prvým z nich je budovanie rozsiahlej dátovej a výpočtovej infraštruktúry v oblasti AI, kde snahou EK je posilniť európsku superpočítačovú infraštruktúru sieťou „tovární na umelú inteligenciu“. Trinásť z týchto tovární sa už rozmiestňuje okolo popredných európskych superpočítačov. Budú podporovať startupy, priemysel a výskumných pracovníkov v oblasti AI pri vývoji modelov a aplikácií umelej inteligencie.



Súkromné investície do gigatovární na AI sa budú stimulovať prostredníctvom nástroja InvestAI, ktorým sa zmobilizujú zdroje vo výške 20 miliárd eur do piatich gigatovární v celej Únii.



Druhý pilier znamená zlepšenie prístupu k veľkým objemom vysokokvalitných údajov. Akčný plán predvída vytvorenie dátových laboratórií spájajúcich a spravujúcich vysokokvalitné objemy údajov z rôznych zdrojov v továrňach na AI.



Tretí pilier má podobu vývoja algoritmov a podpory zavádzania AI v strategických odvetviach EÚ, keďže zatiaľ umelú inteligenciu využíva len 13,5 percenta spoločností v EÚ. Komisia v nadchádzajúcich mesiacoch spustí stratégiu uplatňovania umelej inteligencie.



Štvrtým pilierom bude posilňovanie zručností a talentov v oblasti umelej inteligencie. Komisia uľahčí medzinárodný nábor vysokokvalifikovaných odborníkov a výskumných pracovníkov aj prostredníctvom iniciatív, ako je okruh talentov, akcia Marie Curie-Sklodowskej „MSCA Choose Europe“ a programy štipendií, ktoré ponúkne budúca Akadémia zručností v oblasti umelej inteligencie.



Piaty pilier predstavuje zjednodušenie právnych predpisov. Zákon o umelej inteligencii zvyšuje dôveru občanov v technológie a poskytuje investorom a podnikateľom právnu istotu, ktorú potrebujú na rozšírenie a zavádzanie AI v celej Európe. Komisia spustí asistenčnú službu k tomuto zákonu s cieľom pomôcť podnikom dodržiavať jeho ustanovenia.



Predložením akčného plánu EK zároveň spustila dve verejné konzultácie, ktoré potrvajú do 4. júna 2025. Prvá vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa podelili o svoje názory ohľadom vývoja cloud computingu a umelej inteligencie a druhá sa týka uplatňovania umelej inteligencie s cieľom identifikovať priority zainteresovaných strán, výzvy v oblasti zavádzania AI a vhodnosť navrhovaných riešení a politických prístupov. Tretia verejná konzultácia, o stratégii pre úniu zdieľaných údajov, sa začne v máji.



Zákon o umelej inteligencii platí od 1. augusta 2024 a 4. februára 2025 boli zverejnené usmernenia o zakázaných praktikách v oblasti umelej inteligencie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)