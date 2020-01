EK má súbor zmierňujúcich opatrení v spojitosti so zavádzaním 5G sietí

Brusel 29. januára (TASR) - Európska komisia (EK) schválila v stredu spoločný súbor zmierňujúcich opatrení, na ktorých sa dohodli členské štáty EÚ, s cieľom riešiť bezpečnostné riziká spojené so zavádzaním piatej generácie mobilných sietí (5G).



Tento krok nadväzuje na výzvu Európskej rady na spoločný prístup k bezpečnosti 5G sietí a na následné odporúčanie eurokomisie z marca 2019. Členské štáty identifikovali riziká a zraniteľné miesta na vnútroštátnej úrovni a uverejnili spoločné posúdenie rizík na úrovni EÚ. Prostredníctvom súboru nástrojov sa členské štáty zaväzujú napredovať spoločne v tejto oblasti.



Komisia v stredu v rámci svojich právomocí vyhlásila príslušné opatrenia a vyzvala členské krajiny EÚ na prijatie kľúčových opatrení do 30. apríla 2020. Súbor nástrojov vznikol zásluhou skupiny pre spoluprácu v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti a rieši všetky riziká zistené v rámci koordinovaného posudzovania EÚ. Týka sa to aj rizík súvisiacich s netechnickými faktormi, ako je riziko interferencie zo strany štátnych alebo štátom podporovaných aktérov z krajín mimo EÚ prostredníctvom dodávateľského reťazca 5G.



Výkonná podpredsedníčka EK pre digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že technológia 5G má pre EÚ obrovský potenciál, lebo umožňuje zavádzanie personalizovanej zdravotnej starostlivosti, presného poľnohospodárstva a energetické siete, ktoré dokážu integrovať najrôznejšie druhy energie z obnoviteľných zdrojov. "Čaká nás pozitívny pokrok, ale iba za predpokladu, že naše siete dokážeme ochrániť. Len tak budú digitálne zmeny prínosom pre všetkých občanov," zdôraznila pred novinármi.



Komisia upozornila, že hoci 5G bude prelomová technológia, nesmie sa presadzovať na úkor bezpečnosti vnútorného trhu EÚ.



Podľa slov eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona má EÚ všetky predpoklady na to, aby bola na čele technologických pretekov. "Či už ide o vývoj, alebo zavádzanie technológie 5G, náš priemysel napreduje rýchlym tempom. Dnes členským štátom EÚ, telekomunikačným operátorom a používateľom poskytujeme nástroje na budovanie a ochranu európskej infraštruktúry s najvyššími bezpečnostnými normami, aby sme všetci mohli v plnej miere využívať potenciál, ktorý ponúka 5G," vysvetlil.



Hoci sú za bezpečné zavádzanie technológie 5G vo veľkej miere zodpovední účastníci trhu a za národnú bezpečnosť zasa členské štáty, bezpečnosť sietí 5G je strategicky dôležitá pre celý jednotný trh a technologickú suverenitu EÚ. Preto je podľa EK úzko koordinované vykonávanie súboru nástrojov nevyhnutné na zaistenie toho, aby podniky a občania EÚ mohli bezpečne v plnej miere využívať všetky výhody novej technológie.



Komisia upozornila, že 5G siete budú zohrávať kľúčovú úlohu v budúcom rozvoji európskeho digitálneho hospodárstva a spoločnosti. Budú významným faktorom pre budúce digitálne služby a dôležitým základom pre digitálne a zelené transformácie.



Celosvetové výnosy z technológie 5G v roku 2025 sa odhadujú na 225 miliárd eur, aj preto sa EÚ snaží získať kľúčovú konkurenčnú výhodu na globálnom trhu, čo si však vyžaduje zaistenie kybernetickej bezpečnosti, ak sa má zaručiť strategická autonómia Únie. Týka sa to miliárd predmetov a systémov, a to aj v mimoriadne významných sektoroch ako energetika, doprava, bankovníctvo a zdravotníctvo, ale aj priemyselných riadiacich systémov.



Z nového prieskumu Eurobarometra, ktorý bol rovnako zverejnený v stredu, vyplýva, že povedomie Európanov o počítačovej kriminalite rastie. Až 52 % respondentov uviedlo, že sú pomerne dobre alebo veľmi dobre informovaní o počítačovej kriminalite, v porovnaní so 46 % v roku 2017.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)