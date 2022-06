EK má usmernenia, ako uľahčiť utečencom z Ukrajiny vstup na trh práce

Brusel 15. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila usmernenia, ktoré majú pomôcť utečencom z Ukrajiny získať prístup k pracovným miestam, odbornej príprave a vzdelávaniu dospelých. Od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine utieklo z tejto krajiny do Únie viac ako sedem miliónov ľudí, pričom na trh práce EÚ sa dostal len relatívne malý počet z utečencov v produktívnom veku. Eurokomisia tvrdí, že zabezpečenie rýchlej a účinnej integrácie na trh práce je dôležité pre hostiteľské komunity i pre tých, ktorí utekajú pred vojnou.



Usmernenia EK opisujú opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať na základe doteraz získaných skúseností a najlepších postupov. Cieľom je integrovať ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny na trh práce a podporiť ich prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave a vzdelávaniu dospelých. Usmernenia zahŕňajú konkrétne príklady projektov financovaných EÚ, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre členské štáty v tejto oblasti.



Usmernenia EK sa vzťahujú na osoby, ktoré majú nárok na dočasnú ochranu v zmysle smernice o dočasnej ochrane, ako aj na osoby, ktoré majú nárok na primeranú ochranu podľa vnútroštátneho práva.



Komisia v rámci usmernení vyzvala členské štáty, aby poskytovali informácie o dostupnej podpore pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, ako je poradenstvo a ochrana pred diskrimináciou, uľahčili integráciu na trh práce osobám so štatútom dočasnej ochrany a v relevantných prípadoch aj so štatútom primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva. Mali by podnecovať osoby prichádzajúce do EÚ, aby sa prihlásili do miestnych verejných služieb zamestnanosti a zohľadniť potreby v činnostiach vnútroštátnych orgánov a služieb zamestnanosti napríklad prijímaním ľudí do zamestnania v odvetviach s nedostatkom pracovníkov alebo tam, kde by mohli podporiť iných ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny a osobitne sa zamerať na prístup žien na trh práce a s tým spojenú starostlivosť o deti a školské vzdelávanie.



Komisia rovnako vyzvala krajiny eurobloku, aby poskytovali podpory pre zamestnávateľov prijímajúcich utečencov z Ukrajiny a finančné príspevky na zakladanie startupov; otvárali programy na podporu podnikania pre ľudí z Ukrajiny a aby zabezpečili ich čo najširší možný prístup na trh práce odstránením rizika vykorisťovania a práce načierno a aby sa vždy brali do úvahy aj osoby so zdravotným postihnutím. Do tejto výzvy spadá zaistenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a inšpektorátmi práce.



Exekutíva EÚ vyzvala krajiny eurobloku na uznávanie existujúcich zručností utečencov z Ukrajiny a na investovanie do nových zručností. Existujúce zručnosti a kvalifikácie utečencov treba oceniť, posúdiť a uznať rýchlo bez ohľadu na dostupnosť príslušnej dokumentácie. To môže zahŕňať podporu pri príprave životopisov, testovanie zručností a získavanie chýbajúcich kvalifikácií. Hosťujúce krajiny by mali čo najrýchlejšie zaistiť príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu, čo si vyžaduje úzku spoluprácu s poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, so sociálnymi partnermi a so súkromným sektorom. Aby sa zabezpečilo, že tieto príležitosti sú v súlade s potrebami trhu práce.



K týmto opatreniam patrí aj preskúmanie možnosti predĺženia prebiehajúcich pobytov, pokiaľ ide o ukrajinských študentov odborného vzdelávania a prípravy a dospelým osobám na úteku pred vojnou poskytnúť príležitosti na prístup k všeobecnému vzdelávaniu, vrátane možností zapísať sa na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.



Komisia pripomenula, že v rámci platformy Europass sprístupnila niekoľko nástrojov v ukrajinčine, čo pomôže Ukrajincom vytvárať profesijné životopisy, testovať si digitálne zručnosti, posielať žiadosti a hľadať si ponuky práce a odborného vzdelávania v EÚ. Čoskoro bude k dispozícii aj ukrajinský preklad Európskej viacjazyčnej klasifikácie zručností, kompetencií a povolaní (ESCO).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)