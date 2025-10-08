< sekcia Ekonomika
EK: Mechanizmus obnovy a odolnosti vyplatil štátom EÚ 367 miliárd eur
Zo správy vyplýva, že RRF zvýšil verejné investície.
Autor TASR
Brusel 8. októbra (TASR) - Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) ako základný kameň plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU) už vyplatil 367 miliárd eur vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, čím prispel k plneniu cieľov, ako je hospodárska a sociálna odolnosť či zelená a digitálna transformácia. Na stredajšiu správu Európskej komisie (EK), v poradí už štvrtú výročnú správu o pokroku RRF, upozornil spravodajca TASR.
Zo správy vyplýva, že RRF zvýšil verejné investície - očakáva sa, že tie v roku 2025 vzrastú na 3,8 % HDP z 3,2 % v roku 2019. Dialo sa tak podporou dekarbonizácie a digitalizácie priemyselnej výroby a služieb alebo zavedením vyše 900.000 nabíjacích staníc pre ekologické vozidlá a pripojením 16 miliónov domácností k vysokorýchlostnému internetu.
Mechanizmus podporil aj širokú škálu štrukturálnych reforiem zameraných na posilnenie dlhodobého rastu a hospodárskej a sociálnej odolnosti. Zahŕňajú urýchlenie plánovania a povoľovania, digitalizáciu verejných služieb, riešenie zraniteľných miest na trhu práce alebo zvýšenie kvality vzdelávania.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti má okrem pozitívneho vplyvu na výrobu a zamestnanosť v členských štátoch aj silné cezhraničné dosahy. Keď dopyt v jednom členskom štáte stúpne, podnecuje dopyt po dovoze z iných členských štátov, čo podporuje rast a zamestnanosť v celej EÚ. V prípade niektorých členov EÚ je celkový hospodársky vplyv vďaka cezhraničným presahom viac ako dvojnásobný v porovnaní s objemom ich vnútroštátneho finančného krytia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Komisia pripomenula, že ochrana finančných záujmov Únie je ústredným prvkom vykonávania RRF. Komisia konštruktívne spolupracovala s Európskym dvorom audítorov, konala na základe jeho odporúčaní a podporila kontrolu týkajúcu sa všetkých platieb grantov a niekoľkých auditov výkonnosti súvisiacich s RRF.
Tempo vykonávania cieľov sa v jednotlivých členských štátoch líši. Keďže RRF sa skončí v roku 2026 (finančné krytie vo výške 650 miliárd eur), EK naliehavo vyzýva národné vlády, aby urýchlili vykonávanie svojich plánov obnovy a odolnosti.
Členské štáty musia splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta 2026. Komisia uhradí konečné platby do 31. decembra 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
