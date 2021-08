EK môže ČR zastaviť dotácie pre slabú kontrolu stretu záujmov

Praha 30. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) varovala Česko, že môže zastaviť vyplácanie dotácií, ak nezlepší kontrolu stretu záujmov a poskytovanie dotácií firmám vo zvereneckých fondoch. Informoval o tom portál iROZHLAS.cz s odvolaním sa na list EK, ktorý má k dispozícii.



Podľa portálu z Bruselu prišiel 6-stránkový list s označením varovanie. EK tvrdí, že Česko nedostatočne kontroluje stret záujmov, a preto požaduje od českých úradov sprísnenie opatrení v tejto oblasti. Ak sa to nestane, EK môže prerušiť tok peňazí z európskych fondov.



"Žiadame české úrady, aby podali správu o realizácii preventívnych a nápravných opatrení na zlepšenie fungovania riadiaceho a kontrolného systému," napísal v liste generálny riaditeľ EK zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku Marc Lemaitre a šéf Generálneho riaditeľstva EK pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie Joost Korte.



Vysokí predstavitelia EK varujú pred takzvaným "možným čiastočným prerušením platobnej lehoty". V liste sa ďalej píše, že ak by česká strana neprijala požadované opatrenia, "Komisia môže prerušiť lehotu v prípade akýchkoľvek budúcich priebežných platieb požadovaných v rámci dotačných programov".



Inak povedané, Brusel by mohol na istý čas zastaviť preplácanie projektov českých firiem, ktoré už boli financované z českej štátnej kasy, z európskych fondov. A to dovtedy, kým české úrady dostatočne nezareagujú na námietky EK.



List bol adresovaný predstaviteľom českého ministerstva priemyslu a obchodu, ministerstva financií a ministerstva pre miestny rozvoj.



Dôvodom sporov medzi Prahou a Bruselom, ktorý trvá už niekoľko mesiacov, je audit týkajúci sa možného stretu záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Ten sa v Česku zrealizoval na začiatku roka 2019 a približne 1 rok potom audítori vyšetrovanie ukončili s jasným výsledkom, že Babiš porušuje český zákon o strete záujmov, a Agrofert, ktorý premiér vložil do zvereneckých fondov, čerpal dotácie neoprávnene.



EK teraz od Česka požaduje, aby ministerstvá, ktoré majú na starosti rozdeľovanie európskych peňazí, viedli zoznamy verejných funkcionárov a firiem, ktoré vlastnia alebo ovládajú. Takisto chce, aby všetky rezorty zaviedli metodiku, podľa ktorej majú pri posudzovaní stretu záujmov venovať zvláštnu pozornosť firmám vloženým do zvereneckých fondov.



Česko má tiež v prípade všetkých operačných programov identifikovať všetkých príjemcov zo zvereneckých fondov, ktorí čerpali dotácie po 1. septembri 2017, odkedy v Česku platí zákon o strete záujmov. Ich zoznam potom majú poslať do Bruselu.



Nakoniec má ministerstvo financií, respektíve orgán auditu, ktorý v rámci neho funguje, predložiť EK správu o tom, či sa situácia zlepšila. "Žiadame od auditného orgánu, aby potvrdil, že sa prijali vhodné opatrenia na zlepšenie riadiacich a kontrolných systémov, pokiaľ ide o overovanie konfliktu záujmov, a podal správu Komisii," uvádza sa v liste.