EK možno oslobodí väčšinu európskych spoločností od uhlíkovej dane

Brusel 7. februára (TASR) - Európska komisia (EK) by mohla zvážiť zúženie platby uhlíkovej dane len na 20 % spoločností, na ktoré sa schéma vzťahuje, pretože práve tie sú zodpovedné za takmer všetky príslušné emisie. Na štvrtkové oznámenie eurokomisára pre klímu, bezuhlíkové hospodárstvo a čistý rast Wopkeho Hoekstru upozornila tlačová agentúra Reuters, informuje spravodajca TASR.



Exekutíva EÚ naznačila ochotu zmierniť zaťaženie podnikov v 27 členských štátoch eurobloku, pričom nové opatrenie by mohlo oslobodiť desaťtisíce spoločností od uhlíkovej dane zavedenej prostredníctvom mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM).



Od 1. januára 2026 zavedenie CBAM na hraniciach EÚ bude znamenať dodatočné náklady pre firmy - bude sa to týkať predovšetkým dovozu cementu, hliníka, ocele a ďalších tovarov zodpovedných za tvorbu emisií CO2.



Analýza EK ukázala, že takmer všetky emisie, 97 %, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie, produkuje len 20 % spoločností. "Nebolo by teda rozumné odbremeniť približne 80 percent spoločností od administratívnej záťaže? Podľa mňa by bolo," vyhlásil Hoekstra.



Podľa neho zjednodušenie použitia CBAM by zvýšilo konkurencieschopnosť európskych priemyselných odvetví hlavne v dobe, keď sa Brusel snaží reagovať na kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v hospodárskej a obchodnej oblasti.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová upozornila, že návrhy na zjednodušenie používania tohto mechanizmu neoslabia klimatické záväzky Európy.



Podľa Reuters súčasné predpisy len v Nemecku prinútia asi 20.000 spoločností dovážajúcich tovar zaplatiť uhlíkovú daň.



Očakáva sa, že dovozcovia z krajín EÚ prenesú náklady spojené s uhlíkovou daňou na dodávateľov po celom svete. CBAM bola tvrdo kritizovaná obchodnými partnermi EÚ vrátane Číny, Južnej Afriky a Brazílie, ktorí tvrdia, že uhlíková daň bude trestať hlavne rozvojové ekonomiky sveta.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)