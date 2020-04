EK: Na obnovu po koronakríze bude potrebný minimálne 1 bilión eur

Brusel 20. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) a jej členské štáty už zmobilizovali zhruba 3,4 bilióna eur na boj s koronakrízou, uviedla Európska komisia (EK). Ďalší minimálne 1 bilión eur bude potrebný na obnovu po kríze.



Vo štvrtok (23. 4.) sa bude konať videosummit lídrov vlád a štátov EÚ. Dovtedy by malo byť jasnejšie, ako sa získajú ďalšie peniaze. Diskusia okolo spoločných dlhopisov, takzvaných koronabondov, sa dostala do slepej uličky a zdá sa, že krajiny ako Nemecko a Holandsko s nimi v žiadnom prípade nebudú súhlasiť. EK preto hľadá alternatívne riešenie, jednou z možností je tiež, že by samotná Komisia emitovala dlhopisy.



Zoznam doterajšej pomoci a stimulov zahŕňa národné programy, poskytnutie likvidity, prostriedky z aktuálneho rozpočtu EÚ rovnako ako program nákupov dlhopisov Európskej centrálnej banky (ECB). Takisto je jeho súčasťou balík, na ktorom sa dohodla Euroskupina, v celkovej hodnote 540 miliárd eur, ktorý sa skladá z príspevkov na kurzarbeit programu Sure, úverov pre firmy zabezpečených Európskou investičnou bankou (EIB) a úverových liniek Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM).



Nielen tvrdo zasiahnuté krajiny, ako Taliansko a Španielsko, tiež požadujú fond na obnovu (Recovery Fund), ktorý je už v princípe schválený. Euroskupina však ponechala dôležité detaily otvorené, vrátane objemu a financovania.



EK navrhuje, keďže koronabondy viacero štátov odmieta, že by sama emitovala dlhopisy zabezpečené rozpočtom EÚ. "Pre obnovu potrebujeme po prvé spoločný nástroj, ktorý je po druhé dostatočne veľký, a po tretie bude rýchlo k dispozícii. Podľa môjho názoru by viacročný rozpočtový rámec EÚ mohol byť cestou, ako dosiahnuť tieto ciele," povedal pre Spiegel komisár EÚ pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.



EK považuje svoj dlhopisový model v rámci rozpočtu ako možný kompromis, keďže spoločné ručenie štátmi EÚ by bolo obmedzené. Šéfka EK Ursula von der Leyenová toto riešenie propaguje a snaží sa nájsť pre neho podporu pred nadchádzajúcim summitom. V nedeľu (19. 4.) večer podľa mediálnych správ telefonovala s talianskym premiérom Giuseppem Contem. Ten síce opakovane požadoval koronabondy, ale tiež povedal, že táto kríza vyžaduje úplne nový finančný nástroj.



"Nikto v tejto chvíli nenavrhuje emisiu dlhopisov na financovanie dlhov, ktoré vznikli počas uplynulých desiatich rokov. Potrebujeme však spoločný nástroj, aby sme mohli financovať obnovu," uviedol Gentiloni.