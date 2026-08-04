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EK naďalej pracuje na úplnom zákaze dodávok ruských energií do Únie
Nákupy ruskej ropy už podliehajú sankciám EÚ „s výnimkou Maďarska a Slovenska“, avšak Komisia s týmito krajinami spolupracuje, aby im pomohla prejsť na iné zdroje, dodala Itkonenová.
Autor TASR
Brusel 4. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) sa bude naďalej usilovať o úplný zákaz dodávok ruskej energie na do Európske únie. „Naším cieľom je zakázať všetku ruskú energiu na európskych trhoch a sme na dobrej ceste k úspešnému zavŕšeniu tejto stratégie,“ povedala v utorok hovorkyňa Komisie Anna-Kaisa Itkonenová na tlačovej konferencii v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Nákupy ruskej ropy už podliehajú sankciám EÚ „s výnimkou Maďarska a Slovenska“, avšak Komisia s týmito krajinami spolupracuje, aby im pomohla prejsť na iné zdroje, dodala Itkonenová. V súvislosti s odstavením jadrovej elektrárne Paks v Maďarsku v dôsledku vlny horúčav, ktorá viedla k rekordnému poklesu hladiny Dunaja, hovorkyňa poznamenala, že Komisia vo vzťahu k tejto situácii v súčasnosti neeviduje žiadne ohrozenie dodávok elektrickej energie v EÚ.
Nákupy ruskej ropy už podliehajú sankciám EÚ „s výnimkou Maďarska a Slovenska“, avšak Komisia s týmito krajinami spolupracuje, aby im pomohla prejsť na iné zdroje, dodala Itkonenová. V súvislosti s odstavením jadrovej elektrárne Paks v Maďarsku v dôsledku vlny horúčav, ktorá viedla k rekordnému poklesu hladiny Dunaja, hovorkyňa poznamenala, že Komisia vo vzťahu k tejto situácii v súčasnosti neeviduje žiadne ohrozenie dodávok elektrickej energie v EÚ.