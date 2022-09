EK navrhla nové pravidlá zodpovednosti za výrobky a umelú inteligenciu

Brusel 28. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v stredu dva návrhy, ktorými chce prispôsobiť pravidlá zodpovednosti digitálnemu veku, obehovému hospodárstvu a dôsledkom globálnych hodnotových reťazcov.



Prvý návrh sa týka revízie smernice o zodpovednosti za výrobky tak, aby bola pripravená na zelenú a digitálnu transformáciu a globálne hodnotové reťazce. Zavádza objektívnu zodpovednosť výrobcov za chybné výrobky (od inteligentných technológií až po lieky).



V druhom návrhu EK prvýkrát navrhuje cielenú harmonizáciu vnútroštátnych pravidiel zodpovednosti za umelú inteligenciu, ktorá obetiam škôd súvisiacich s umelou inteligenciou uľahčí dosiahnutie odškodnenia.



Komisia spresnila, že aktualizované pravidlá poskytnú podnikom právnu istotu, aby mohli investovať do nových a inovatívnych výrobkov, a obetiam umožnia domôcť sa spravodlivého odškodnenia v prípade, že im chybné výrobky vrátane digitálnych a renovovaných výrobkov spôsobia škodu.



Nové pravidlá tiež zabezpečia, aby obete škôd spôsobených výrobkami alebo službami založenými na umelej inteligencii požívali rovnaký štandard ochrany, ako keby škoda vznikla za akýchkoľvek iných okolností.



Revidovaná smernica o zodpovednosti za výrobky zabezpečí spravodlivé a predvídateľné pravidlá pre podniky aj spotrebiteľov. Má zaistiť modernizáciu pravidiel zodpovednosti pre obchodné modely založené na obehovom hospodárstve, modernizáciu pravidiel zodpovednosti pre výrobky v digitálnom veku (roboty, drony alebo inteligentné domáce systémy), vytvorenie vyrovnanejších podmienok pre výrobcov z EÚ a výrobcov z krajín mimo EÚ a tiež zrovnoprávnenie spotrebiteľov s výrobcami.



Účelom smernice o zodpovednosti za umelú inteligenciu je stanoviť jednotné pravidlá na prístup k informáciám a zmiernenie dôkazného bremena v súvislosti so škodami spôsobenými systémami umelej inteligencie, zaviesť väčšiu ochranu obetí (jednotlivcov aj podnikov) a podporiť sektor umelej inteligencie posilnením záruk.



Táto smernica zároveň harmonizuje určité pravidlá pre nároky, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice o zodpovednosti za výrobky v prípadoch, keď škoda vznikla v dôsledku protiprávneho konania. Týka sa to napríklad porušovania súkromia alebo škôd spôsobených nedostatkami v oblasti bezpečnosti. Nové pravidlá uľahčia získanie odškodnenia, ak bol niekto diskriminovaný vo výberovom konaní s využitím technológie umelej inteligencie.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v správe pre médiá upozornil, že smernica o zodpovednosti za výrobky je jedným zo základných kameňov vnútorného trhu už štyri desaťročia. Nový návrh ju upraví tak, aby reagovala aj na výzvy nadchádzajúcich desaťročí, keď nové pravidlá zohľadnia globálne hodnotové reťazce, podporia inovácie a dôveru spotrebiteľov a poskytnú väčšiu právnu istotu podnikom zapojeným do zelenej a digitálnej transformácie.



Návrh EK teraz musí prijať aj Európsky parlament a Rada EÚ (ministri členských krajín).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)