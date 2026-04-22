EK navrhla opatrenia na ochranu Európanov pred energetickou krízou
Podľa EK je urýchlenie prechodu na čistú, bezpečnú a cenovo dostupnú energiu nevyhnutnosťou.
Autor TASR
Brusel 22. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla opatrenia na ochranu Európanov pred krízou súvisiacou s fosílnymi palivami a urýchlenie prechodu na čistú energiu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Predložená stratégia AccelerateEU je súbor nástrojov, ktorý má priniesť okamžitú pomoc domácnostiam a priemyselným odvetviam a nasmerovať Európu na stabilnú cestu k energetickej nezávislosti.
Od náletov na Irán vynaložila EÚ 24 miliárd eur na dovoz energie v dôsledku vyšších cien a nedostala za to ani molekulu energie navyše.
Podľa EK je urýchlenie prechodu na čistú, bezpečnú a cenovo dostupnú energiu nevyhnutnosťou. Iniciatíva AccelerateEU predstavuje krátkodobé aj štrukturálne opatrenia s dlhodobejším účinkom na znižovanie závislosti od nestálych trhov s fosílnymi palivami a budovanie odolnosti voči budúcim rizikám na základe domácej čistej energie a elektrifikácie.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že toto rozhodnutie bude formovať schopnosť EÚ čeliť výzvam dneška a krízam zajtrajška. „AccelerateEU prinesie európskym občanom a podnikom okamžité aj štrukturálnejšie podporné opatrenia. Prechod na domáce, čisté energie nám poskytne energetickú nezávislosť a bezpečnosť,“ odkázala.
Komisia zabezpečí, aby sa opatrenia na úrovni členských štátov vykonávali koordinovane. Patria tam dopĺňanie zásobníkov plynu, využívanie flexibility pri pravidlách plnenia alebo výnimočné uvoľňovanie ropných zásob. Dobrovoľné núdzové opatrenia pre zabezpečenie dostupnosti leteckého paliva a nafty vrátane dostupnosti výrobných kapacít rafinérií by mali byť úzko koordinované.
Zriadi sa stredisko na monitorovanie palív s cieľom sledovať výrobu, dovoz, vývoz a stav zásob dopravných palív v EÚ. Umožní to rýchlu identifikáciu nedostatkov. Komisia takisto objasní existujúcu flexibilitu v rámci EÚ pre leteckú dopravu.
Ochrana spotrebiteľov a priemyslu pred cenovými šokmi môže zahŕňať cielené a včasné systémy podpory príjmu, energetické poukazy a systémy sociálneho lízingu. To zníži spotrebné dane z elektriny pre zraniteľné domácnosti. Komisia prijme aj dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý národným vládam poskytne dodatočnú flexibilitu vrátane núdzových opatrení pre najohrozenejšie hospodárske odvetvia.
Komisia do leta predloží akčný plán elektrifikácie s cieľom urýchliť prechod na domácu čistú energiu a nahradiť ropu, plyn a fosílne palivá v doprave. To bude zahŕňať opatrenia na odstránenie prekážok elektrifikácie v priemysle, doprave a stavebníctve.
Elektrifikáciu musí sprevádzať primeraná prenosná sieť. Treba ukončiť rokovania o balíku o európskych sieťach. Ďalším opatrením je maximalizácia existujúcej infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov, aby modernizácia veterných parkov na súši a na mori a vodných elektrární mohla rýchlo zaistiť dodatočnú pomoc. Komisia predloží legislatívny návrh o sieťových poplatkoch a zdaňovaní, čo má zabezpečiť, aby sa elektrina zdaňovala menej ako fosílne palivá.
Na úrovni EÚ sú k dispozícii financie cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 219 miliárd eur a kohézne fondy. Komisia bude pomáhať členským štátom pri maximálnom využívaní dostupných finančných prostriedkov EÚ.
Verejné finančné prostriedky nepokryjú investičné potreby na energetickú transformáciu - 660 miliárd eur ročne do roku 2030. S cieľom mobilizovať súkromné investície preto EK prijala investičnú stratégiu pre čistú energiu a zorganizuje samit o investíciách do čistej energie s cieľom urýchliť súkromné financovanie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Predložená stratégia AccelerateEU je súbor nástrojov, ktorý má priniesť okamžitú pomoc domácnostiam a priemyselným odvetviam a nasmerovať Európu na stabilnú cestu k energetickej nezávislosti.
Od náletov na Irán vynaložila EÚ 24 miliárd eur na dovoz energie v dôsledku vyšších cien a nedostala za to ani molekulu energie navyše.
Podľa EK je urýchlenie prechodu na čistú, bezpečnú a cenovo dostupnú energiu nevyhnutnosťou. Iniciatíva AccelerateEU predstavuje krátkodobé aj štrukturálne opatrenia s dlhodobejším účinkom na znižovanie závislosti od nestálych trhov s fosílnymi palivami a budovanie odolnosti voči budúcim rizikám na základe domácej čistej energie a elektrifikácie.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že toto rozhodnutie bude formovať schopnosť EÚ čeliť výzvam dneška a krízam zajtrajška. „AccelerateEU prinesie európskym občanom a podnikom okamžité aj štrukturálnejšie podporné opatrenia. Prechod na domáce, čisté energie nám poskytne energetickú nezávislosť a bezpečnosť,“ odkázala.
Komisia zabezpečí, aby sa opatrenia na úrovni členských štátov vykonávali koordinovane. Patria tam dopĺňanie zásobníkov plynu, využívanie flexibility pri pravidlách plnenia alebo výnimočné uvoľňovanie ropných zásob. Dobrovoľné núdzové opatrenia pre zabezpečenie dostupnosti leteckého paliva a nafty vrátane dostupnosti výrobných kapacít rafinérií by mali byť úzko koordinované.
Zriadi sa stredisko na monitorovanie palív s cieľom sledovať výrobu, dovoz, vývoz a stav zásob dopravných palív v EÚ. Umožní to rýchlu identifikáciu nedostatkov. Komisia takisto objasní existujúcu flexibilitu v rámci EÚ pre leteckú dopravu.
Ochrana spotrebiteľov a priemyslu pred cenovými šokmi môže zahŕňať cielené a včasné systémy podpory príjmu, energetické poukazy a systémy sociálneho lízingu. To zníži spotrebné dane z elektriny pre zraniteľné domácnosti. Komisia prijme aj dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý národným vládam poskytne dodatočnú flexibilitu vrátane núdzových opatrení pre najohrozenejšie hospodárske odvetvia.
Komisia do leta predloží akčný plán elektrifikácie s cieľom urýchliť prechod na domácu čistú energiu a nahradiť ropu, plyn a fosílne palivá v doprave. To bude zahŕňať opatrenia na odstránenie prekážok elektrifikácie v priemysle, doprave a stavebníctve.
Elektrifikáciu musí sprevádzať primeraná prenosná sieť. Treba ukončiť rokovania o balíku o európskych sieťach. Ďalším opatrením je maximalizácia existujúcej infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov, aby modernizácia veterných parkov na súši a na mori a vodných elektrární mohla rýchlo zaistiť dodatočnú pomoc. Komisia predloží legislatívny návrh o sieťových poplatkoch a zdaňovaní, čo má zabezpečiť, aby sa elektrina zdaňovala menej ako fosílne palivá.
Na úrovni EÚ sú k dispozícii financie cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 219 miliárd eur a kohézne fondy. Komisia bude pomáhať členským štátom pri maximálnom využívaní dostupných finančných prostriedkov EÚ.
Verejné finančné prostriedky nepokryjú investičné potreby na energetickú transformáciu - 660 miliárd eur ročne do roku 2030. S cieľom mobilizovať súkromné investície preto EK prijala investičnú stratégiu pre čistú energiu a zorganizuje samit o investíciách do čistej energie s cieľom urýchliť súkromné financovanie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)