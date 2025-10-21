< sekcia Ekonomika
EK navrhla opatrenia na podporu generačnej výmeny v agrosektore EÚ
Komisia pripomenula, že cieľom je zdvojnásobiť podiel mladých farmárov v EÚ do roku 2040.
Autor TASR
Štrasburg 21. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predložila Stratégiu generačnej obnovy v poľnohospodárstve, v ktorej stanovila plán na podporu mladých poľnohospodárov a prilákanie väčšieho počtu ľudí do agrosektora. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že cieľom je zdvojnásobiť podiel mladých farmárov v EÚ do roku 2040. Mladí a noví poľnohospodári dnes predstavujú približne 24 % európskych farmárov.
Komisia odporučí, aby členské štáty investovali aspoň 6 % svojich výdavkov na poľnohospodárstvo do opatrení na podporu generačnej výmeny s možnosťou mobilizovať dodatočné financie. To znamená aj vypracovanie národných stratégií generačnej výmeny v poľnohospodárstve do roku 2028. Tie budú riešiť existujúce prekážky a vymedzovať cielené opatrenia na základe odporúčaní EK. Členské štáty by mali pravidelne podávať správy o svojom pokroku.
Komisia tvrdí, že mladí farmári sú kľúčom k potravinovej bezpečnosti EÚ a živým vidieckym oblastiam. V záujme zachovania atraktívnosti poľnohospodárstva musia mať mladí ľudia vhodné podmienky na budovanie svojho života a kariéry na vidieku, aby z tohto prostredia neodchádzali.
Agrosektor EÚ čelí vážnym tlakom - starnúca pracovná sila, úbytok vidieckeho obyvateľstva, hospodárske a environmentálne výzvy. Obmedzený prístup k pôde, prijateľné úvery, nižšie príjmy a nedostatok zručností odrádzajú mladých ľudí, zatiaľ čo dedenie je zložité aj z dôvodu administratívnych a finančných prekážok.
Cieľom stratégie je pripraviť ďalšiu generáciu poľnohospodárov v EÚ a riešiť výzvy, ktorým čelia, opatreniami na úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej úrovni.
Komisia určila päť kľúčových prvkov stratégie - prístup k pôde, financiám a zručnostiam, spravodlivá životná úroveň na vidieku a podpora dedenia.
Balík obsahuje viacero cielených hlavných iniciatív - povinný „štartovací balík“ pre mladých farmárov, vrátane jednorazovej sumy až do výšky 300.000 eur, lepšie zameranie finančných tokov v prospech mladých farmárov, spolupráca s EIB na vývoji systémov záruk alebo bonifikácie úrokových sadzieb s cieľom uľahčiť prístup k financiám. Vytvorenie Európskeho strediska pre monitorovanie krajiny s cieľom zlepšiť transparentnosť pôdy, začlenenie reforiem dôchodkového zabezpečenia, odchodu do dôchodku a prevodu agropodnikov do vnútroštátnych politických rámcov, výzva mladým poľnohospodárom na využívanie programu Erasmus pre mladých podnikateľov, aby sa naučili osvedčené poľnohospodárske postupy v zahraničí alebo diverzifikovali príjmy prostredníctvom učenia sa z iných odvetví. K tomu sa pridáva aj podpora dobrých životných podmienok vo vidieckych oblastiach, zapojenie mládeže a žien do podpory miestneho rozvoja či spolufinancovanie služieb poľnohospodárskej pomoci, ktoré nahrádzajú poľnohospodárov počas choroby, dovolenky alebo opatrovania.
Komisia upozornila, že poľnohospodárstvo v Európe starne rýchlejšie ako iné odvetvia. Priemerný vek farmárov v EÚ je v súčasnosti 57 rokov, len 12 % z nich má menej ako 40 rokov, čiže patria do kategórie mladých poľnohospodárov. Táto nerovnováha predstavuje riziko pre dlhodobú potravinovú bezpečnosť, strategickú autonómiu EÚ v oblasti výroby potravín a udržateľnosť poľnohospodárstva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
