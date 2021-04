EK navrhla oslobodiť od DPH tovar a služby poskytované v čase krízy

Brusel 12. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (DPH) tovar a služby, ktoré poskytuje eurokomisia a orgány či agentúry EÚ členským štátom a občanom v časoch krízy.



Komisia pripomenula, že čerpá zo skúseností získaných počas pandémie nového koronavírusu. Počas pandémie sa ukázalo, že DPH účtovaná na niektoré transakcie je v konečnom dôsledku iba nákladovým faktorom pri obstarávaniach, ktorý zbytočne zaťažuje limitované rozpočty.



Nová iniciatíva EK maximalizuje efektívnosť finančných prostriedkov EÚ, ktoré sa vynakladajú vo verejnom záujme v reakcii na krízy, ako sú prírodné katastrofy a ohrozenia verejného zdravia. Vďaka tomuto návrhu sa posilnia aj orgány pre zvládanie katastrof a krízové riadenie na úrovni EÚ vrátane tých, ktoré fungujú v rámci zdravotnej únie EÚ, či mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Po zavedení nových opatrení EK a iné agentúry a orgány EÚ budú môcť dovážať a nakupovať tovar a služby bez DPH, ak sa tieto nákupy distribuujú ako súčasť reakcie na núdzovú situáciu v EÚ. Príjemcami môžu byť členské štáty alebo tretie strany, ako sú orgány alebo inštitúcie členských štátov (nemocnice, vnútroštátny zdravotnícky orgán alebo úrad pre reakciu na katastrofy).



Medzi tovary a služby, na ktoré sa navrhovaná výnimka vzťahuje, patria napríklad: diagnostické testy a testovací materiál a laboratórne vybavenie; osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, respirátory, rúška, plášte, dezinfekčné prostriedky a vybavenie; stany, kempingové postele, oblečenie a jedlo; pátracie a záchranné vybavenie, vrecia s pieskom, záchranné vesty a nafukovacie člny; antimikrobiálne látky a antibiotiká, antidotá proti chemickým hrozbám, výrobky na liečbu zranení z ožiarenia, antitoxíny, jódové tablety; výrobky z krvi alebo protilátky; zariadenia na meranie žiarenia; vývoj, výroba a obstarávanie potrebných výrobkov, výskumné a inovačné činnosti, tvorba strategických rezerv výrobkov, farmaceutické licencie, karanténne zariadenia, klinické skúšania a dezinfekcia priestorov.



Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti povedal, že pandémia ochorenia COVID-19 EÚ naučila, že tieto druhy kríz majú ďalekosiahly vplyv na spoločnosť. "Rýchla a účinná reakcia má zásadný význam, a my by sme mali prichystať čo najlepšiu reakciu, aby sme sa pripravili na budúcnosť. Nový návrh pomôže Únii lepšie reagovať na krízy a núdzové situácie a povedie k maximalizácii finančného účinku núdzovej pomoci na úrovni EÚ v boji proti pandémii a pri podpore obnovy," vysvetlil komisár.



Legislatívny návrh, ktorým sa mení smernica o DPH, bude predložený Európskemu parlamentu na vyjadrenie a Rade EÚ na prijatie. Členské štáty majú do 30. apríla prijať a uverejniť zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)