EK navrhla zakázať na trhu výrobky, ktoré vznikli nútenou prácou

Brusel 14. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla zakázať na trhu EÚ výrobky vyrobené nútenou prácou. Zákaz sa vzťahuje na všetky výrobky - na výrobky vyrobené v EÚ pre domácu spotrebu a vývoz a na dovážaný tovar bez zamerania sa na konkrétne spoločnosti alebo odvetvia.



Podľa tlačovej správy EK tento komplexný prístup je dôležitý, pretože odhadom 27,6 milióna ľudí je v mnohých prípadoch a na každom kontinente vystavených nútenej práci v priemysle. Väčšina nútenej práce sa odohráva v súkromnej sfére, avšak niektoré druhy nútenej práce ukladajú priamo štáty.



Návrh EK vychádza z medzinárodne dohodnutých definícií a zdôrazňuje význam úzkej spolupráce s globálnymi partnermi.



Vnútroštátne orgány krajín EÚ, po predošlom prešetrení situácie, budú mať právomoc stiahnuť z jednotného európskeho trhu výrobky, ktoré sú výsledkom nútenej práce. A colné orgány EÚ, keď identifikujú takéto výrobky, môžu ich zastaviť priamo na hraniciach eurobloku.



Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol, že predložený návrh je výrazný krok vpred v boji proti novodobému otroctvu, ktoré postihuje milióny ľudí.



"Cieľom je odstrániť z trhu EÚ všetky produkty vyrobené nútenou prácou, bez ohľadu na miesta, kde boli vyrobené. Náš zákaz sa bude vzťahovať na domáce výrobky, vývoz aj dovoz. Príslušné orgány a colné orgány budú pracovať bok po boku, aby systém dobre fungoval," vysvetlil Dombrovskis. A dodal, že návrh EK sa snaží minimalizovať administratívnu záťaž pre podniky a je šitý na mieru pre malé a stredné podniky.



V praxi členské štáty najskôr v predbežnej fáze posúdia riziká nútenej práce na základe rôznych zdrojov informácií, ktoré by im mali uľahčiť identifikáciu výrobkov vytvorených nútenou prácou. Pri vyšetrovaní výrobkov, pri ktorých existujú takéto podozrenia, vnútroštátne orgány môžu požadovať informácie od spoločností a vykonávať kontroly a inšpekcie, a to aj v krajinách mimo EÚ. Ak vyšetrovaním dospejú k zisteniu o nútenej práci, nariadia stiahnutie dotknutých výrobkov už uvedených na trh a zakážu ich ďalšie šírenie a vývoz.



Spoločnosti ponúkajúce takéto výrobky budú musieť zlikvidovať svoj tovar. Za presadzovanie práva na hraniciach EÚ budú zodpovedné colné orgány členských štátov.



Ak vnútroštátne orgány nedokážu zhromaždiť všetky dôkazy, ktoré požadujú, napríklad z dôvodu nedostatku spolupráce zo strany preverovaných spoločnosti alebo štátnych orgánov mimo EÚ, môžu prijať rozhodnutie na základe dostupných faktov.



Komisia spresnila, že do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vydá nové usmernenia, ako ďalej postupovať. Novovytvorená Sieť EÚ pre produkty nútenej práce bude slúžiť ako platforma pre štruktúrovanú koordináciu a spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a eurokomisiou.



Návrh EK musí prediskutovať a odsúhlasiť Európsky parlament a Rada EÚ (ministri členských krajín) ešte predtým, ako nadobudne platnosť. Návrh sa začne uplatňovať 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)