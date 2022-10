EK navrhla zákon umožňujúci okamžité prevody v eurách v EÚ a EHP

Brusel 26. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala legislatívny návrh na uskutočňovanie okamžitých platieb v eurách, ktoré sú dostupné všetkým občanom a podnikom, ktorí majú bankový účet v EÚ a v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Cieľom je zaistiť, aby okamžité platby v eurách boli dostupné, bezpečné a bez prekážok spracovávané v celej EÚ.



Okamžité platby umožňujú ľuďom previesť peniaze kedykoľvek počas dňa do desiatich sekúnd. Je to oveľa rýchlejšie v porovnaní s tradičnými prevodmi, ktoré poskytovatelia platobných služieb prijímajú iba počas pracovného času a na účet príjemcu sa dostanú až nasledujúci pracovný deň, čo môže trvať až tri kalendárne dni.



Komisia spresnila, že okamžité platby výrazne zvyšujú rýchlosť a pohodlie pre spotrebiteľov, napríklad pri platení účtov alebo prijímaní urgentných prevodov. Pomáhajú výrazne zlepšiť cash flow a prinášajú úsporu nákladov pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky a maloobchodníkov. Uvoľňujú peniaze, ktoré sú momentálne zablokované vo finančnom systéme - takzvaný "platobný tok" možno použiť skôr na spotrebu alebo investície, pričom ide o takmer 200 miliárd eur zablokovaných každý deň.



Začiatkom roka 2022 bolo len 11 % všetkých prevodov v eurách v EÚ okamžitých. Cieľom návrhu eurokomisie je odstrániť prekážky, ktoré bránia rozšíreniu okamžitých platieb a ich výhod.



Komisia chce, aby okamžité platby boli dostupné pre každého v Európe a aby Európa čo najlepšie využila inovačné príležitosti, ktoré ponúka digitálny vek.



Eurokomisárka pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová v tejto súvislosti uviedla, že prechod z prevodu "na druhý deň" na prevod "za desať sekúnd" je porovnateľný s prechodom z pošty na e-mail.



"Dnes sa takmer deväť z desiatich prevodov v eurách stále spracováva ako tradičné pomalé prevody. Neexistuje dôvod, prečo by občania a podniky v EÚ nemohli okamžite posielať a prijímať peniaze, technológia umožňujúca okamžité platby je zavedená od roku 2017," vysvetlila komisárka. Podľa nej možnosť odosielania a prijímania peňazí v priebehu niekoľkých sekúnd je obzvlášť dôležitá v čase, keď účty pre domácnosti a podniky rastú a "každý cent sa počíta".



Návrh EK mení a dopĺňa a modernizuje nariadenie o jednotnom nariadení o platbách v eurách (SEPA) z roku 2012.



Komisia je presvedčená, že tento návrh podporí inovácie a hospodársku súťaž na platobnom trhu EÚ v plnom súlade s existujúcimi pravidlami o sankciách a boji proti finančnej trestnej činnosti.



Dostupnosť okamžitých platieb a prípadné súvisiace poplatky sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia, čo bráni zavedeniu okamžitých prevodov na jednotnom trhu. Na rozšírenie okamžitých platieb v eurách v celej EÚ a uvoľnenie ich výhod pre občanov a podniky EÚ, najmä malé a stredné podniky, je potrebná legislatívna úprava, ktorú práve navrhla eurokomisia.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)