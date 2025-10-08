< sekcia Ekonomika
EK navrhla záruky posilnenia ochrany farmárov v EÚ
Autor TASR
Brusel 8. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla nariadenie na posilnenie ochrany poľnohospodárov EÚ v kontexte dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom (EMPA). Informuje o tom spravodajca TASR.
Navrhovanými opatreniami sa plnia záruky poskytnuté európskym farmárom podľa právneho návrhu EMPA, ktorý eurokomisia zaslala členským štátom EÚ 3. septembra. V praxi poskytujú poľnohospodárom ďalšiu úroveň istoty nad rámec nastaveného postupného zavádzania cielených kvót, ktoré boli dohodnuté s Mercosurom na dovoz v citlivých odvetviach. V prípade nepredvídaného a škodlivého nárastu dovozu z Mercosuru či nenáležitého zníženia cien pre výrobcov z EÚ sa rýchlo zavedie účinná ochrana.
Návrh stanovuje postupy včasného a účinného vykonávania dvojstranných ochranných opatrení pre agrovýrobky a tiež osobitné ustanovenia týkajúce sa citlivých poľnohospodárskych výrobkov ako je hovädzie mäso, hydina, ryža, med, vajcia, cesnak, etanol a cukor.
Komisia spresnila, že bude systematicky monitorovať trendy na trhu, pokiaľ ide o dovoz citlivých poľnohospodárskych výrobkov v rámci dohody a každých šesť mesiacov zašle Rade EÚ a Európskemu parlamentu správu, v ktorej posúdi vplyv tohto dovozu na trh EÚ.
Pravidelné a podrobné monitorovanie umožní identifikovať všetky riziká v počiatočnom štádiu a rýchlo prijať opatrenia na nápravu možných negatívnych vplyvov.
Komisia prioritne preskúma aj prípady prudkého nárastu dovozu alebo poklesu domácich cien sústredených v jednom alebo viacerých členských štátoch. Začne prešetrovanie, ak budú dovozné ceny z Mercosuru aspoň o 10 percent nižšie ako ceny rovnakých alebo konkurenčných výrobkov z EÚ. Tiež, ak dôjde k vyše 10-percentnému zvýšeniu ročného dovozu výrobku z Mercosuru za preferenčných podmienok alebo k 10-percentnému zníženiu dovozných cien daného výrobku z Mercosuru, a to všetko v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ak sa zistí, že existuje vážna ujma alebo jej hrozba, EÚ môže dočasne zrušiť colné preferencie na výrobky, ktoré poškodzujú Európanov.
Podľa návrhu sa EK zaväzuje bezodkladne začať vyšetrovanie na žiadosť členského štátu, ak na to existujú dostatočné dôvody, aktivovať dočasné ochranné opatrenia najneskôr do 21 dní od doručenia žiadosti, ukončiť vyšetrovanie do štyroch mesiacov, čiže rýchlejšie ako 12 mesiacov, ktoré povoľuje EMPA.
Dvojstranné ochranné doložky zahrnuté do EMPA umožňujú dočasné zrušenie colných preferencií s cieľom pôsobiť proti možným negatívnym vplyvom zníženia ciel. Novým návrhom EK sa táto doložka premieta do záväzného a okamžite vykonateľného práva EÚ.
Nariadenie, ktoré v stredu navrhla eurokomisia, budú musieť prijať Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) v rámci riadneho legislatívneho postupu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)