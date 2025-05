EK navrhla zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Brusel 14. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila návrhy na zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiku EÚ s cieľom podporiť poľnohospodárov a zvýšiť konkurencieschopnosť agrosektoru. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia predložila rozsiahly balík opatrení zameraných na administratívnu záťaž, kontroly, reakciu na krízy a investičné potreby agrosektoru. Zmeny by mohli poľnohospodárom ušetriť až 1,58 miliardy eur ročne a vnútroštátnym správnym orgánom 210 miliónov eur, pričom platby, určité požiadavky a krízové nástroje by boli flexibilnejšie ako doteraz a ľahšie zvládnuteľné.



Eurokomisia pripomenula, že poľnohospodári v EÚ podliehajú prísnej regulačnej záťaži, ktorá je časovo náročná, vytvára náklady pre poľnohospodárov, vedie k nižšiemu prijímaniu záväzkov a môže odrádzať od investícií. Na riešenie týchto výziev EK navrhuje konkrétne legislatívne zmeny založené aj na spätnej väzbe od farmárov a členských štátov.



Po novom sa ročná jednorazová platba pre malých poľnohospodárov zvýši z 1250 eur na 2500 eur. Účelom je podporiť vyváženejšie rozdelenie podpory, posilniť životaschopnosť oblastí, v ktorých malé poľnohospodárske podniky zohrávajú kľúčovú úlohu, a znížiť administratívnu záťaž. Malí poľnohospodári budú takisto oslobodení od určitých environmentálnych pravidiel, pričom môžu využívať platby, ktorými sa odmeňuje ekologické poľnohospodárstvo.



Navrhované zjednodušené opatrenia majú lepšie prispôsobiť rôzne poľnohospodárske postupy a obmedziť prekrývanie sa s existujúcimi vnútroštátnymi pravidlami. Napríklad certifikované ekologické agropodniky sa budú automaticky považovať za podniky, ktoré spĺňajú niektoré environmentálne požiadavky EÚ na financovanie. V prípade niektorých náročnejších požiadaviek môžu poľnohospodári využívať stimuly na ochranu rašelinísk a mokradí.



S cieľom znížiť administratívnu záťaž kontrol sa zjednodušia prostredníctvom využívania družíc a moderných technológií. Zavedie sa tiež nová zásada: iba jedna kontrola na mieste ročne na poľnohospodársky podnik. Návrh stanovuje, že farmári postihnutí prírodnými katastrofami alebo chorobami zvierat budú lepšie podporovaní vďaka novým krízovým platbám a vďaka flexibilnejším a prístupnejším nástrojom na riadenie rizík.



Členské štáty budú mať väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní svojich strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politike. Predchádzajúci súhlas EK sa bude vyžadovať len v prípade strategických zmien.



Malí poľnohospodári budú môcť jednoduchšie získať finančnú podporu prostredníctvom jednoduchej možnosti financovania, ktorá ponúka paušálnu sumu až do výšky 50.000 eur, s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť ich agropodnikov.



Komisia vyzýva vnútroštátne správne orgány, aby vyvíjali interoperabilné digitálne systémy. Cieľom zásady „správa raz, použitie viackrát“ je, aby farmári predkladali svoje údaje len raz, prostredníctvom jedného systému, čím sa ušetrí čas, znížia sa administratívne náklady a zlepší sa riadenie poľnohospodárskych podnikov.



Nový legislatívny návrh eurokomisie teraz posúdi a bude schvaľovať Európsky parlament a Rada EÚ (členské krajiny).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)