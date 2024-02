EK navrhne ambicióznejšie ciele v boji proti klimatickej zmene

Viedeň 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) zverejní v utorok (6. 2.) nové ciele v oblasti boja proti klimatickej kríze. Podľa uniknutých dokumentov plánuje navrhnúť znížiť do roku 2040 emisie skleníkových plynov o 90 %. V porovnaní s rokom 1990 by tak emisie v Európskej únii (EÚ) mali klesnúť na desatinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Podľa prognóz Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) by dosiahnutie tohto cieľa vyžadovalo podstatne väčšie úsilie. Aktuálnym záväzkom členských štátov Únie je dosiahnuť "klimatickú neutralitu" do roku 2050. Dovtedy by emisie 27 členských štátov museli buď klesnúť na nulu, alebo by sa museli kompenzovať inými opatreniami, napríklad prostredníctvom programov zalesňovania.



Konkrétne priebežné ciele klimatickej neutrality sú zatiaľ v EÚ stanovené len do roku 2030. Podľa nich by mali emisie do roku 2020 klesnúť o 20 % a do roku 2030 sa plánuje zníženie o 55 %. EEA už v októbri varovala, že doteraz realizované opatrenia nepostačujú ani na zníženie emisií, s ktorým sa v súčasnosti počíta do roku 2030.