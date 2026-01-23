< sekcia Ekonomika
EK navrhne predĺžiť pozastavenie odvetného obchodného balíka voči USA
Balík bol pripravený v prvej polovici minulého roka, keď EÚ rokovala so Spojenými štátmi o obchodnej dohode.
Autor TASR
Brusel 23. januára (TASR) - Európska komisia (EK) navrhne, aby sa na ďalších šesť mesiacov predĺžilo pozastavenie odvetného obchodného balíka Európskej únie (EÚ) voči USA v hodnote 93 miliárd eur. Inak by nadobudol účinnosť 7. februára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Balík bol pripravený v prvej polovici minulého roka, keď EÚ rokovala so Spojenými štátmi o obchodnej dohode. Pozastavený bol na šesť mesiacov po tom, čo sa Brusel a Washington v auguste 2025 dohodli na spoločnom vyhlásení o obchode.
Hrozba prezidenta Donalda Trumpa z minulého týždňa, že uvalí nové clá na osem európskych krajín v súvislosti s tlakom Washingtonu na získanie Grónska, urobila z odvetného balíka potenciálny odvetný nástroj, ak by Trump svoju hrozbu naplnil.
„Keďže Spojené štáty stiahli hrozbu ciel, môžeme sa teraz vrátiť k dôležitej úlohe implementácie spoločného vyhlásenia EÚ a USA,“ uviedol hovorca EK Olof Gill.
EK podľa neho čoskoro predloží návrh „na predĺženie platnosti pozastavenia protiopatrení, ktorému uplynie platnosť 7. februára“. Dodal, že opatrenia sa pozastavia na ďalších šesť mesiacov.
Balík bol pripravený v prvej polovici minulého roka, keď EÚ rokovala so Spojenými štátmi o obchodnej dohode. Pozastavený bol na šesť mesiacov po tom, čo sa Brusel a Washington v auguste 2025 dohodli na spoločnom vyhlásení o obchode.
Hrozba prezidenta Donalda Trumpa z minulého týždňa, že uvalí nové clá na osem európskych krajín v súvislosti s tlakom Washingtonu na získanie Grónska, urobila z odvetného balíka potenciálny odvetný nástroj, ak by Trump svoju hrozbu naplnil.
„Keďže Spojené štáty stiahli hrozbu ciel, môžeme sa teraz vrátiť k dôležitej úlohe implementácie spoločného vyhlásenia EÚ a USA,“ uviedol hovorca EK Olof Gill.
EK podľa neho čoskoro predloží návrh „na predĺženie platnosti pozastavenia protiopatrení, ktorému uplynie platnosť 7. februára“. Dodal, že opatrenia sa pozastavia na ďalších šesť mesiacov.