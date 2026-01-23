Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EK navrhne predĺžiť pozastavenie odvetného obchodného balíka voči USA

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Balík bol pripravený v prvej polovici minulého roka, keď EÚ rokovala so Spojenými štátmi o obchodnej dohode.

Autor TASR
Brusel 23. januára (TASR) - Európska komisia (EK) navrhne, aby sa na ďalších šesť mesiacov predĺžilo pozastavenie odvetného obchodného balíka Európskej únie (EÚ) voči USA v hodnote 93 miliárd eur. Inak by nadobudol účinnosť 7. februára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Balík bol pripravený v prvej polovici minulého roka, keď EÚ rokovala so Spojenými štátmi o obchodnej dohode. Pozastavený bol na šesť mesiacov po tom, čo sa Brusel a Washington v auguste 2025 dohodli na spoločnom vyhlásení o obchode.

Hrozba prezidenta Donalda Trumpa z minulého týždňa, že uvalí nové clá na osem európskych krajín v súvislosti s tlakom Washingtonu na získanie Grónska, urobila z odvetného balíka potenciálny odvetný nástroj, ak by Trump svoju hrozbu naplnil.

Keďže Spojené štáty stiahli hrozbu ciel, môžeme sa teraz vrátiť k dôležitej úlohe implementácie spoločného vyhlásenia EÚ a USA,“ uviedol hovorca EK Olof Gill.

EK podľa neho čoskoro predloží návrh „na predĺženie platnosti pozastavenia protiopatrení, ktorému uplynie platnosť 7. februára“. Dodal, že opatrenia sa pozastavia na ďalších šesť mesiacov.
